內地空姐扮唔識中文講英文　港人1招反擊：用母語溝通有咩問題？

國泰航空3名空姐涉歧視非英語乘客事件引起軒然大波,早前有港人於網上分享類似經歷,指有次乘搭內地航空公司班機,懂普通話的內地空姐於派餐時疑假裝不懂中文,堅持用英文與他和女友溝通。他與女友於是以同一招數反擊,假裝不懂英文,堅持用中文與對方溝通,擾攘一陣子後,空姐終於肯轉為說中文提供服務。樓主事後直言,空姐假裝不懂中文「實在匪夷所思」,指出「大家都識中文又Asia(亞洲)樣,用返母語溝通有咩問題」。



有港人於網上分享,有次乘搭內地航空公司班機,懂普通話的內地空姐於派餐時竟假裝不懂中文。(《春嬌與志明》劇照)

該港人早前將經歷投稿至Instagram專頁「UpGrade 校園台」,憶述有年與台灣女友一起乘搭內地航空公司班機,從美國飛往中國內地,欲返回福建探親。當時他於機上聽到有兩名內地空姐全程用普通話聊天,「有講有笑咁,工作態度都唔係好專業」,不過他未有理會,認為只要服務正常,空姐聊天也沒所謂,沒想到其後卻發生令他感不快的事件。

樓主表示,當時有名內地空姐走到女友身邊,以英文詢問她想吃什麼,女友禮貌地問「請問可以講中文嗎?」,空姐隨即露出很困擾的表情,聲稱不懂中文,請求他幫忙翻譯。樓主當刻心想:「我係完全唔理解,你頭先先同同事講咗幾個鐘頭中文、塊名牌都係寫中文名、呢間係大陸航空公司,而呢架飛機去緊大陸喎?」

港人表示,當時有名內地空姐走到其女友身邊,用英文詢問想吃什麼,女友禮貌地問「請問可以講中文嗎?」,空姐隨即露出很困擾的樣子。(《浪漫天降》劇照)

港人見狀亦假裝不懂英文,雙方擾攘了1分鐘後,空姐終於肯轉為說中文提供服務。他和女友用中文下完單後,女友更於空姐送上食物時,用一口流利的英文對他說:「this bread is so fluffy, doesn't look like an airplane meal at all(這個麵包太鬆軟了,一點都不像飛機餐)」,而他亦即附和道「like fresh out of the oven(就像剛從焗爐中拿出來)」。空姐怔怔地看着他們,「塊面燶到就嚟甩出嚟」,樓主這時再問「Any questions?(有什麼問題?)」,空姐隨即邊搖頭邊離開。

樓主直言,「直到依家我都唔理解點解佢要扮唔識中文,實在匪夷所思」。對於為何他與女友明明懂英文卻不以英交溝通,他解釋「咪唔想講囉,大家都識中文又Asia(亞洲)樣,用返母語溝通有咩問題」,他更指事後還致電航空公司,了解空姐是否被禁止以中文提供服務,但獲告知不是,故無奈指「所以佢到底諗緊乜,至今都係一個謎」。

有網民分享類似事件,指有香港空姐假裝聽不懂廣東話,「唔單止大陸人係咁,我前幾年英國搭國泰返香港,個空姐都係扮唔識廣東話」。(《衝上雲霄II》劇照)

事件引起熱議,有網民表示,「同胞係覺得講英文高級啲㗎,自我感覺良好」、「我以前做迪士尼收銀,間唔中都有啲大陸人懶型用英文問我件貨How much?(多少錢?), 佢用英文問,我咪用英文答,答完佢哋一律會講『啥?』,最後咪一樣用返普通話答佢哋」。

有網民分享類似事件,指有香港空姐假裝聽不懂廣東話,「唔單止大陸人係咁,我前幾年英國搭國泰返香港,個空姐都係扮唔識廣東話,明明我坐個位啱啱好喺佢哋休息室隔籬,之前全程都聽緊佢同同事用廣東話傾偈,點知我主動同佢用中文問佢嘢嘅時候,佢死都堅持用英文覆我」。

另有網民說,「雖然個空姐係0分,但係我都想講句,我嘅母語係廣東話」、「開會嗰時全部人明明本身係識中文,係都要用英文開會一樣咁onX」。