內地空姐扮唔識中文講英文　港人1招反擊：用母語溝通有咩問題？

國泰航空3名空姐涉歧視非英語乘客事件引起軒然大波，早前有港人於網上分享類似經歷，指有次乘搭內地航空公司班機，懂普通話的內地空姐於派餐時疑假裝不懂中文，堅持用英文與他和女友溝通。他與女友於是以同一招數反擊，假裝不懂英文，堅持用中文與對方溝通，擾攘一陣子後，空姐終於肯轉為說中文提供服務。樓主事後直言，空姐假裝不懂中文「實在匪夷所思」，指出「大家都識中文又Asia（亞洲）樣，用返母語溝通有咩問題」。



有港人於網上分享，有次乘搭內地航空公司班機，懂普通話的內地空姐於派餐時竟假裝不懂中文。（《春嬌與志明》劇照）

該港人早前將經歷投稿至Instagram專頁「UpGrade 校園台」，憶述有年與台灣女友一起乘搭內地航空公司班機，從美國飛往中國內地，欲返回福建探親。當時他於機上聽到有兩名內地空姐全程用普通話聊天，「有講有笑咁，工作態度都唔係好專業」，不過他未有理會，認為只要服務正常，空姐聊天也沒所謂，沒想到其後卻發生令他感不快的事件。

樓主表示，當時有名內地空姐走到女友身邊，以英文詢問她想吃什麼，女友禮貌地問「請問可以講中文嗎？」，空姐隨即露出很困擾的表情，聲稱不懂中文，請求他幫忙翻譯。樓主當刻心想：「我係完全唔理解，你頭先先同同事講咗幾個鐘頭中文、塊名牌都係寫中文名、呢間係大陸航空公司，而呢架飛機去緊大陸喎？」

港人表示，當時有名內地空姐走到其女友身邊，用英文詢問想吃什麼，女友禮貌地問「請問可以講中文嗎？」，空姐隨即露出很困擾的樣子。（《浪漫天降》劇照）

港人見狀亦假裝不懂英文，雙方擾攘了1分鐘後，空姐終於肯轉為說中文提供服務。他和女友用中文下完單後，女友更於空姐送上食物時，用一口流利的英文對他說：「this bread is so fluffy, doesn't look like an airplane meal at all（這個麵包太鬆軟了，一點都不像飛機餐）」，而他亦即附和道「like fresh out of the oven（就像剛從焗爐中拿出來）」。空姐怔怔地看着他們，「塊面燶到就嚟甩出嚟」，樓主這時再問「Any questions?（有什麼問題？）」，空姐隨即邊搖頭邊離開。

樓主直言，「直到依家我都唔理解點解佢要扮唔識中文，實在匪夷所思」。對於為何他與女友明明懂英文卻不以英交溝通，他解釋「咪唔想講囉，大家都識中文又Asia（亞洲）樣，用返母語溝通有咩問題」，他更指事後還致電航空公司，了解空姐是否被禁止以中文提供服務，但獲告知不是，故無奈指「所以佢到底諗緊乜，至今都係一個謎」。

有網民分享類似事件，指有香港空姐假裝聽不懂廣東話，「唔單止大陸人係咁，我前幾年英國搭國泰返香港，個空姐都係扮唔識廣東話」。（《衝上雲霄II》劇照）

事件引起熱議，有網民表示，「同胞係覺得講英文高級啲㗎，自我感覺良好」、「我以前做迪士尼收銀，間唔中都有啲大陸人懶型用英文問我件貨How much?（多少錢？）， 佢用英文問，我咪用英文答，答完佢哋一律會講『啥？』，最後咪一樣用返普通話答佢哋」。

有網民分享類似事件，指有香港空姐假裝聽不懂廣東話，「唔單止大陸人係咁，我前幾年英國搭國泰返香港，個空姐都係扮唔識廣東話，明明我坐個位啱啱好喺佢哋休息室隔籬，之前全程都聽緊佢同同事用廣東話傾偈，點知我主動同佢用中文問佢嘢嘅時候，佢死都堅持用英文覆我」。

另有網民說，「雖然個空姐係0分，但係我都想講句，我嘅母語係廣東話」、「開會嗰時全部人明明本身係識中文，係都要用英文開會一樣咁onX」。