女子驗DNA意外發現多了個哥哥　揭家族隱藏60年秘密　結局超感人

近來歐美吹起一鼓驗DNA風潮，外國1名男網友早前在交社平台透露，他的母親日前為了好奇驗了DNA，卻意外發現她有另1位同父異母哥哥，揭開了外祖父隱藏60年秘密，原來他有一名私生子，這是連外祖母也不知情的事情。



樓主指母親好奇之下驗DNA，發現自己原來有一個同父異母哥哥，是外祖父私生子。（《兒子可否不要走》劇照）

綜合外媒報道，一名男網友在論壇《Reddit》發文，指母親出於好奇驗了DNA，意外發現自己有一位同父異母哥哥，於是找外祖父問過究竟，才知悉外祖父隱藏了過去一段秘辛。

原來外祖父在年輕時曾與1名女子拍拖，兩人更未婚懷孕，可是由於當時社會較保守，未婚懷孕須承受社會壓力，對方於是生下男嬰後將他送養，兩人最終分手收場。

這段往事連外祖母也不知情，樓主母親也從未聽聞自己有一位哥哥，這是外祖父隱藏了60年秘密。這個真相最近才公諸於世，媽媽其後也和失散多年的哥哥相認，而最神奇的地方是就算失散哥哥生長在另一個家庭，但他的言行舉止仍與和外祖父十分相像，讓樓主和媽媽感到十分驚訝。

外祖父隱藏了60年的秘密，終被樓主母親揭開。（《兒子可否不要走》劇照）

更離奇的是，原來樓主母親和舅舅的住所只相距20分鐘路程，兩人甚至看同一位家庭醫生，雙方可能曾經擦肩而過也就不定。樓主一家更協助舅舅找回親生母親，並順利安排母子見面。而舅舅的婚姻卻因為與失散的家人相認而破裂，他的妻子不滿他花太多時間與他們在一起，兩人最終離婚，可幸的是舅舅現有一位新的交往對象。