港珠澳橋內地客隨地吐痰　被要求清理吼：不懂　職員1句反駁獲讚

中港通關後愈來愈多旅客來港，網上近日流傳影片，指有內地遊客在港珠澳大橋香港口岸大堂隨地吐痰，被香港工作人員要求清潔乾淨，但該內地遊客似乎不明所以稱「不懂」，與工作人員爭論，工作人員則以普通話表示，「這不是懂不懂得，是文不文明的問題」，又反問：「那我去你家可不可以這樣子？」片中見到1名女子彎身以紙巾抹地，似自行清理濃痰。

影片引來網民熱議，有人認為隨地吐痰行為惡心不衛生，讚工作人員做得好，「幹得好，就要為自己的行為付代價」；但也有網民認為不應過份苛責遊客，「耐心提點就可，怎麼可以這樣訓斥遊客呢？」。



網上近日流傳影片，指有內地遊客在港珠澳大橋香港口岸大堂隨地吐痰，被香港工作人員要求清潔乾淨，但內地遊客似乎不明所以稱「不懂」，與工作人員爭論。（影片截圖）

網上流傳影片長8秒，於抖音（TikTok）、Twitter、YouTube及Facebook等多個網上平台廣傳。據上載影片網民稱，片段於5月19日在港珠澳大桥香港口岸指攝，當時「大陸遊客大媽在大堂吐痰，被工作人員教育，後來大媽用紙擦痰」。

爭論過程▼▼▼

從影片見到，1名身穿紅衣、疑似內地女遊客正用紙巾擦拭地板，旁邊內地男遊客則在與工作人員爭論，其間聽到工作人員用普通話說「這不是懂不得，是文不文明的問題。那我去你家可不可以這樣子？」。不過至影片結束，雙方似乎仍在爭論。

至影片結束，雙方似乎仍在爭論。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人認為隨地吐痰行為惡心不衛生，讚工作人員做得好，「幹得好，就要為自己的行為付代價」、「應該的！隨地吐痰的確很惡心」、「隨地吐痰習慣真應改掉，不文明」。；但也有網民認為不應過份苛責遊客，「好好說道理，態度應溫和些」、「耐心提點就可，怎麼可以這樣訓斥遊客呢？」、「至少大媽還是擦掉了自己吐的痰，還算有進步吧！」