保時捷違泊消防通道拆車牌阻路　激起街坊公憤　咁制裁大快人心！

胡亂泊車，隨時影響緊急救援！內地重慶有車主把保時捷（Porsche，又稱波子）停泊在路中央消防通道，更拆去車牌疑似避開追查。車主的缺德行為引來街坊民眾公憤，更同心合力出絕招「制裁」，網民看過影片直呼「大快人心」。



內地重慶有車主把保時捷停泊在路中央消防通道，引來街坊民眾公憤，同心合力出絕招「制裁」。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，影片於4月上載到微博，指1輛黑色保時捷停泊在重慶市璧山區某條街的消防通道，該處也是兩側車道掉頭位置，這樣違泊嚴重阻礙通行，而車牌亦被拆下，疑似想避開追查懲罰。街坊民眾見狀極度不滿，決定垃圾扔到車上「制裁」。

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從影片見到，保時捷車頭蓋、擋風玻璃、車頂、車尾玻璃等位置都堆滿了一袋袋垃圾，當中還有冷飯菜汁，令保時捷變成垃圾車一樣，相當「壯觀」。

據報車主後來派人到場清理垃圾，而當地交警則表示已依法處置相關違規人士。

內地網民看過影片直呼「大快人心」。（影片截圖）

內地網民看過影片直呼「大快人心」，「真的是垃圾卡宴（Porsche Cayenne）」、「家裏沒教好，社會幫你教育」、「幹得漂亮」、「這些人平時大套慣了，該遭！」、「居民團結整冶亂停，很好」、「停在消防通道不活該麼？」。也有網民認為應該嚴懲車主，「應該嚴懲佔用消防通道行為」、「無牌，拖走吧」。