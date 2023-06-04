保時捷單挑警方戰術巴士片瘋傳！花式硬cut累警車急停　下場慘了

馬路上總有不能「挑戰」的對手！本港網絡近日瘋傳1段「波子（保時捷）」單挑警車的影片，只見有保時捷跑車公路行駛期間，多次試圖「硬CUT」右邊警方戰術巴士（下稱警車），令警車需要收慢甚至急停。最終警車停下後，至少5名警員下車查問保時捷司機。

影片引來網民熱議，笑言「除咗抵死之外再無適合形容詞」、「波子係任性嘅！」、「好大膽」。翻查資料，該影片早於2018年在網上流傳，至近日被網上群組「翻炒」轉載，再度惹來熱議。



本港網絡近日瘋傳1段「波子（保時捷）」單挑警車影片。（影片截圖）

有網民上周五（4月14日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」，以「自己申請」為題發布該段45秒影片，見到1輛保時捷跑車與右邊線警車並排，沿公主道中線往紅磡海底隧道方向行駛，到何文田愛民邨對開時，保時捷打燈加速欲切入右邊線，惟右線警車隨即駛至，保時捷切入不果減速退回線道，但警車已因此急停。

保時捷單挑警車過程逐格睇▼▼▼

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之後保時捷與警車繼續並排行駛，其間保時捷多次想轉右切線都不成功，與警車上演一場「你切我上」戲碼。最終警車停下，至少5名警員逐一下車查問保時捷司機。影片至此結束。

影片引來網民熱議，笑言「今次威啦！咁多個來招呼」、「真係笑咗，挑戰警察，有料呀」、「能夠咁閘警，勁」、「除咗抵死之外再無適用形容詞」、「波子係任性嘅！」、「好大膽」。

翻查資料，該影片其實早於2018年流傳，至近日被「翻炒」再度廣傳惹起熱論。