保時捷大戰的士影片瘋傳！嘲「抵你一世揸的士」　的士1句KO獲讚

駕車一定要遵定規則！本港網絡瘋傳一段「波子（保時捷）大戰的士」影片，見到新界沙田科學園有掛上中港車牌的保時捷，於實線窄路掉頭，後方的士去路被阻唯有停車等候；保時捷司機最終用「7手軚」才能成功掉頭，臨離開前竟打開車窗爆粗指罵的士司機停靠太近「你唔好ON X啊！」，又譏諷「抵你一世揸的士啊！」，的士司機於是還擊「揸波子大X晒啊？」。

影片引來網民熱議，大讚的士司機「寸得好」，「做得好好，對付呢啲X街唔使客氣， 揸波子咋，唔係揸坦克呀，大X晒咁款！」、「掉頭阻住人，講聲對唔住，唔好意思要死咩」，又認為的士司機應舉報該保時捷司機，「做佢啦，以為自己有錢大晒咁」。



本港網絡瘋傳一段「波子（保時捷）大戰的士」影片。（影片截圖）

有的士司機周三（4月26日）於網上多個的士、交通群組上載影片表示，「我知你揸波子大晒，我揸DC（的士）就是罪。但你最後個句真係講中我心聲，所以我都回返份禮物畀你」。

從樓主上載影片見到，科學園有掛上中港車牌的保時捷，於實線窄路掉頭，後方的士去路被阻唯有停車等候，其間聽到司機抱怨，「無嘢啊？喺度掉頭？呢度實線嚟！有無牌㗎呢條友？咁多位唔掉喺到掉頭，呢度實線嚟㗎嘛，睇下線先啦大佬」。

保時捷多次駛前、後退，要用「7手軚」才能成功掉頭▼▼▼

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保時捷多次駛前、後退，最終要用「7手軚」才能成功掉頭。不過事件未有結束，保時捷司機臨駛走前，竟打開車窗爆粗指罵的士司機停靠太近，「你唔好ON X啊，你隊咁埋嚟！」。的士司機反駁：「你前面咪有迴旋處囉！你又唔打燈點知你想褪尾啊？」保時捷司機則邊駛走邊譏諷：「抵你一世揸的士啊！」，不甘受辱的的士司機隨即反嗆：「揸波子大X晒啊？」之後保時捷離去，司機未有再指罵。

保時捷司機與的士司機對罵過程逐格睇▼▼▼

影片引來網民熱議，大讚的士司機「寸得好」，「做得好好，對付呢啲X街唔使客氣，揸波子咋，唔係揸坦克呀，大X晒咁款！」、「掉頭阻住人，講聲對唔住，唔好意思要死咩」、「波子司機把口好賤喎，理虧仲咁多嘢講，話揸一世的士，係對呢個行業一種侮辱！」。

也有網民關注保時捷駕駛技術，「佢手車都好X屎，咁X多手軚先掉到頭」、「金錢買唔到技術！」。另有網民認為的士司機應舉報該保時捷司機，「做佢啦，以為自己有錢大晒咁」。