女生抱怨男友唔肯一齊沖涼！ 偷窺對方浴室做1事極核突　後續更狂

很多情侶會鴛鴦戲水增進感情，不過近日就有女生發文指和男友拍拖數年，對方都很抗拒和她一起洗澡，有天好奇心驅使下，便趁男友不為意時偷窺他洗澡，不料卻發現對方惡習，竟然一邊洗澡一邊排便，故稱「我覺得有啲噁心」。不少網民都直斥樓主男友核突，「心理變態」、「好玩唔玩」，亦有人猜測背後原因，「因為想慳返啲紙巾錢？」。



有女生指和男友拍拖數年，對方都抗拒和她一起洗澡，有天趁男友不為意時便偷窺對方洗澡，不料卻發現對方1個惡習，因而稱「我覺得有啲噁心」。（《大叔的愛》劇照）

該女生在Dcard以「男朋友唔肯同我一齊沖涼嘅原因好噁心」為題發帖，指情侶一起洗澡是種情趣，但和男友相戀數年，對方一再拒絕鴛鴦浴要求。樓主本就好奇原因，有日男友洗澡時沒有關好浴室門，加上有微風將門吹開便趁機偷看對方，不料卻發現他一邊洗澡一邊排便，形容「佢洗洗下頭，無啦啦就踎喺地下到」，大便之餘還用手來接，「我覺得有啲噁心」。

樓主看見男友竟然同時進行洗澡和排便，「佢洗洗下頭，無啦啦就踎喺地下到，攞手接住舊屎」。（《寶寶大過天》劇照）

不少網民都感到難以罝信，直斥樓主男友「心理變態」，「不敢想像」、「唔係一唔一齊沖涼嘅問題，而係可唔可以一齊生活嘅問題」、「真係會想分，好癲」；亦替樓主感到幸運，「咁所以佢咪唔同你一齊沖涼囉」、「一齊沖涼嘅話，就係你幫佢接住」。

亦有人猜測男友此舉背後原因，「因為想慳返啲紙巾錢？」、「咁原始人嘅，真係樹葉都慳返」；有留言則好奇「爛X嘅話點算」，「用手接完之後係要望一望先再搬去馬桶？咁會唔會洗一洗隻手先再繼續洗頭沖涼 ，定係直接...」。

（Dcard）