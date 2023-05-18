女網友見男友小便完「抆尿」驚呆　掀兩派熱議　大家又會唔會？

以為男生不用擦！一位女網友表示，自己某天偷看男友上廁所，竟意外發現他「小便上完會擦尿道口」。



這個習慣讓原PO感到十分驚訝，直呼「以為男生甩甩就可以了」。

這篇文章引起男、女網友討論，不少男網友表示自己也有這個習慣，也有女網友認為「上完廁所會擦尿道口真的該被列入十大好男人標準」。

除咗女網民狂讚 亦引出一眾男生大方分享自己小便習慣（點圖放大看原文及網友留言）：

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一位女網友在Dcard發文表示，男友某天突然想上廁所，因為上的有點久，加上自己按耐不住好奇，就直接進門偷看，沒想到卻意外發現男友小便後「會拿廁紙擦拭」。

等男友上完廁所，原PO便接著問他「在外面也會擦嗎」，結果男友習以為常的表示「有廁紙的話就會啊」，讓她驚訝直呼「以為男生真的不用擦，甩甩就可以了」。

原PO也忍不住好奇詢問網友「是我們家的愛乾淨嗎，你們的伴侶也會嗎」？

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貼文一出引起男、女網友討論，不少男網友表示自己也有小便後擦拭尿道口的習慣：「他說的是真的，有廁紙的話就會。」「我會，因為尿垢黏內褲會很不舒服。」「我會，除非在外面，不然在家裡都會擦乾淨或洗乾淨。」「有廁紙就會啊，這不是很正常嗎？」

「有廁紙就會啊，沒什麼好驚訝啦！」「會這麼做不是很基本嗎？」「有些人還會乾脆坐著上，不然尿濺到旁邊還要負責擦。」「有廁紙我必擦，因為用抖的一定會殘留。」「因為男生尿道比較長，容易排不乾淨，所以有廁紙都會稍微擦一下。」

也有男網友揭露自己的如廁習慣：「方便用廁紙會用廁紙，再來就如果尿前確定雙手乾淨就用雙手，否則會用內褲擦，畢竟有時候內褲還是比雙手乾淨。」「我沒廁紙都直接用手抹然後去洗手。」「我都尿完後稍微站遠點，自動沖水感應啟動後馬上直接浸到那個瀑布洗乾淨。」「因為真的會滴不乾淨，有點類似水跟水會相吸的概念，所以真的要抹掉前端的甚至擠一次，不然內褲濕掉感覺很明顯又不舒服。」

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貼文下也引起女網友對自家男友習慣的討論：「我男友也會喔，我還以為這很正常。」「不會，連手都不洗，他說他不會碰到鳥，重點是他下面也不會臭，超怪。」「我男友也超棒的，用我的廁所都坐著尿尿。」「我男友也會，但又覺得他只擦那個頭一張很浪費，還會把廁紙撕三等份，剩下兩份下次用。」「如果用廁紙會沾黏，還要花時間清，我看過另一半在那邊清的很辛苦。」「還沒交往的時候會，現在不會。」

更有女網友直呼：「我家的也會，愛乾淨加分。」「上完廁所會擦尿道口真的該被列入十大好男人標準。」

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