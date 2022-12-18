冷天沖涼│女友怕凍唔沖涼　男友「放絕招」解決　翌日收絕望短訊

氣溫急降，不少人或會減少洗澡次數，但也應同時注個人衛生。近日就有男子發文，指女朋友本來便不喜歡洗澡，惟近期氣溫驟降令問題加劇，即使安裝浴室寶也無法解決。樓主只好使出絕招，告訴女友「只要每日都肯沖涼嘅話，我就每日畀你碌我張信用卡1次」，惟下場卻「悲劇了」。



有男友發文指女朋友不喜歡洗澡，夏天一身汗都可以數日不洗澡。近期天氣變冷問題使變得更嚴重，對方頭油多到像會反光。（《紀念日》劇照）

該男友在香港討論區以「天氣一凍，女朋友又唔沖涼啦！」為題發帖，指女朋友本來討厭洗澡，即使夏天外出後滿身汗亦能數天不洗澡。由於近期天氣變冷，讓女友洗澡的次數更少，「見到佢個頭油到好似識反光咁樣」，樓主為此安裝浴室寶，以為浴室暖氣能解決氣溫問題，未料女友仍然不願洗澡。樓主眼見天氣愈來愈寒冷，擔心「再係咁落去，我怕佢可以一個月唔沖涼」。

樓主遂決定出動「金錢攻勢」，告訴女友稱「只要每日都肯沖涼嘅話，我就每日畀你碌我張信用卡1次」，結果計畫如預期中非常具吸引力，樓主連續2天均收到短訊，通知他信用卡的消費金額，金額由幾百到幾千不等，不禁慨嘆：「女朋友真係一啲都唔惜住我張卡用…….我諗到下個月要找卡數就開始有啲驚」，但至少女友願意每天洗澡，成功解決頭油問題。

於是樓主想出方法，「只要每日都肯沖涼嘅話，我就每日畀你碌我張信用卡1次」。這方法挺吸引女友，連續2日都收到通知消費多少錢，可是卻開始擔憂下月要找卡數時候。（《社內相親》劇照）

不少網民紛紛在文中留言，認為香港天氣根本不算冷，直言樓主女友過份污糟，又笑言樓主很快便會破產，「十幾度係涼，唔係凍，唔沖涼咁污糟」、「請問香港有幾凍？ 沖凍水涼咩？ 一開熱水爐就有熱水沖涼啦」、「飛咗佢啦！要嚟托咩？」「女人碌卡無底深潭，準備申請破產」、「通知佢開咗帖，可能有幫助」、「好多女人沖涼沖成個鐘，每日沖兩次，你要珍惜女朋友，幫你慳錢啊」。有「苦主」則分享類似經歷，「我女朋友搵支水噴一噴，抹一抹，唔沖涼」；部份網民亦認真建議，「如果佢真係怕凍到咁緊要，你可以買暖爐同埋電氈」。