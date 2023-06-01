街坊目擊小狗入康城麥記大便　痾完狗主先現身　網民鬧爆：無教養

這是狗主責任！有將軍澳街坊日前在地區群組大呻，指在日出康城的麥當勞有寵物犬入內，在點餐處正前方大便，目擊者稱狗主是以寵物車推狗狗入商場，待狗狗大便後才現身清潔。不少網民痛斥狗主「無教養」，又大呻商場職員難以管理部份狗主舉動，如在超市放寵物犬在地上行走，更有街坊批評領都及首都地下停車場充斥狗尿味，「又拆主力牆又喺餐廳放狗痾屎，優質社區」，但亦有人覺得事件沒大不了。



街坊拍到有小狗走入康城的麥當勞大便。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發文，指有狗主放任寵物犬入日出康城麥當勞大便，「人哋喺度食，你喺度痾」。照片所見，狗狗在餐廳收銀台前方弓起身拉出一陀大便，2名職員看得發呆。有目擊者指，該狗主是用寵物車將狗狗推入商場，他在小狗大便後才現身收拾清潔。

網民紛紛鬧爆狗主，認為錯不在狗，「坐喺麥記面向商場排櫈嘅食客真係慘」、「點解咁多人憎小動物？咪係呢啲垃圾主人造成囉」、「養狗都覺得個主人唔啱，餐廳已經唔畀狗入，仲要放地周圍走，隻狗嘅主人真係好無教養」，認為進入商場不應將狗狗放落地。

街坊拍到有小狗走入康城的麥當勞大便。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

有街坊指區內部份狗主很惡，康城商場職員不敢叫他們勿放寵物落地，「見過好多，入超市都照放入去，一係就放落購物車。職員一叫佢哋，又係得個嘈字，正式惡慣，又隻狗幾貴幾貴咁嗰啲囉」、「又拆主力牆又喺餐廳放狗痾屎，優質社區」。

有留言控訴，指部份狗主行徑影響康城社區衛生情況，領都、首都的地下停車場「成地尿臭味，落車一唔小心一定中狗尿…」、「幼稚園對出臭到頂唔緊」、「我條車鈴俾狗痾尿攪Ｘ到啞晒色啊」、「成日見啲狗主放狗時分開好遠行，扮晒唔識隻狗」。

不過，亦有街坊認為事件沒大不了，「如果主人無處理就話啫，狗唔識字的，只能怪主人」、「清潔咗就冇問題」。

（facebook群組「將軍澳主場」）