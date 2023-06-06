尷尬！新開業餐廳設免費試食　內地女用餐後悉真相：丟臉到香港了

這情況也太尷尬了！日前有內地女生發文，指公司有客戶表示觀塘有餐廳新開業，設有免費自助餐，於是便帶同丈夫去吃飯，不料食到一半，竟發現所謂「免費自助餐」原來是餐廳的非公開試食活動，故發文稱「丟臉丟到香港了」。網民都替樓主感尷尬，「你三唔識七去食，真是超樣衰」，亦有留言認為已經坐下吃飯，不如保持淡定吃完再走。



有內地女生獲公司客戶介紹，指觀塘有餐廳新開業，並設免費自助餐，食到中途發現所謂免費自助餐原來是餐廳非公開試食。（小紅書圖片）

該女生在小紅書以「丟臉丟到香港來了」為題發帖，指公司某客戶說觀塘偉業街有餐廳新開業，設有免費自助餐，叫他們去吃，於是樓主便和丈夫一同前往該餐廳用膳。不過到達餐廳後丈夫卻「感覺有點不對勁」，但看着樓主已經吃得津津有味，便沒多說什麼，但他突然稱「這應該是別人市場開業請吃飯」，樓主頓時如坐針氈，用2分鐘趕緊吃完便拉着丈夫離開。

樓主驚悉和丈夫吃了別人一頓免費晚餐，故發尷尬稱「鬼知道有多丟人啊」。（《三十而已》劇照）

樓主續稱，夾菜時別人還跟她們點頭打招呼，她們亦有禮地向別人點頭，不料原來是吃了頓免費晚餐，故稱「鬼知道有多丟人啊」，更因而誤會香港餐廳只要新開業，都會設有免費試食的活動。

網民紛紛替樓主感到尷尬，「別人心裏想『這肯定是老闆貴客我也不認識』」、「老闆心想『大鑊了』，認不得這位客人是誰」、「開業前試食通常給集團員工或老闆朋友們試食，你三唔識七去食，真是超樣衰」；亦有人覺得「反正都開始吃了，淡定點慢慢吃」。

（小紅書）