男童迪士尼狂摘花！懶理勸阻用普通話叫摘多點　迪士尼指違反規則

保護環境，人人有責！日前有港女發文分享去迪士尼時，驚見有2名男童竟然蹲下摘取餐廳門外的花朵，其間較年長的男童用普通話叫較細的男童多摘一點，她見狀用雙語勸告他們不要摘花卻慘遭無視，最後每人手上都摘了３、４朵，感嘆「公德心應該由細培養」。網民均怒斥男童行徑，不過更多人譴責其家長不嚴厲看管孩子，「無公德心」、「公民教育及家庭教育都好重要」，亦有人笑稱「他們只是個孩子呀」。



香港迪士尼樂園度假區發言人回覆《香港01》查詢時表示，該賓客的行為已構成樂園財物的損毀及損失，並違反了樂園規則，即「進行任何不安全或其他妨礙樂園或其關聯設施運作的行為」。樂園呼籲賓客需時刻看管同行兒童及照顧同行長者，對於任何不遵守樂園規則或法例或作出危險、違法或無禮行為之人士，或為保障安全、治安或秩序，或樂園認為情況所需，有權拒絕該等人士進入樂園，或要求該等人士離開樂園而毋須退款、負責或作出任何賠償。



樓主去迪士尼時，看見2名操普通話男童摘取餐廳門外花朵。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，指較早前於迪士尼皇室宴會廳外，看見2名操普通話男童在摘花，附近沒有大人看管，較年長男童更叫另一名男童「摘多啲」。樓主形容「每人手上有3至4枝花」，看不過眼用廣東話以及普通話「雙語勸喻」他們不要再摘，但卻被無視，故感嘆「公德心應該由細培養」。

網民雖有斥男童行為缺德，不過更多人斥其家長不會管教，「父母都無公德心」、「家庭教育都好重要」。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

網民怒斥男童家長不會管教，「父母都無公德心」、「小孩子原本是一張白紙，公民教育及家庭教育都好重要」、「呢啲人真係好缺德又自私」、「有破壞無建設」、「要大聲喝止」、「勁多農藥殺蟲水，摘完啲花跟住撩鼻，唔中毒真係奇蹟」。

亦有人分享曾經入園時遇過更無公德心行為，「星期五遇到獅子王散場，勁多人都可以屙到成地X」、「我喺廁所門口見到個老豆向住個花叢吐痰，跟住佢個仔又吐埋一份」；有留言則笑言「他們只是個孩子呀」。

（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）