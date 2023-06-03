熱！孩子難眠求阿媽繳冷氣費　揭老爺咁樣阻開冷氣　網民估有苦衷

正值炎熱夏季，沒有冷氣實在難熬，日前有台灣人妻發文控訴老爺的「惡行」，指某天接獲孩子「求救」短訊，請求她繳付冷氣費，才揭發對方不讓孩子開冷氣，令孩子在炎熱的晚上久久未能入睡，甚至還將冷氣的遙控器藏起來，怒斥「為什麼要這樣對小孩」。網民對事件反應兩極，有人認為樓主老爺根本不疼愛孫兒，呼籲她盡快將孩子接回家；惟有人覺得可能另有苦衷，因為老人家會怕冷或想省錢，未必有心讓孩子難受。



台灣人妻收到孩子「求救」短訊，請求她繳付冷氣費，才揭發老爺不讓孩子開冷氣，更將冷氣遙控藏起來，故希望網民為事件評評理。（FB「爆怨公社」圖片）

該台灣人妻在Facebook「爆怨公社」群組發帖並附上1張對話截圖，指有天早上收到孩子傳來的短訊。截圖可示，孩子請求樓主「可以請你繳一下台中的冷氣費嗎」，並表示他在流汗，儘管已經打開窗戶，還是覺得很熱，晚上也無法入睡，而阿公只讓他吹1至2小時冷氣，隨後更將冷氣遙控藏起來，還說「吹電扇就好了」。

樓主自問有繳付冷氣費用，而且每周都有為婆家購買水果、生活用品、食品等，諷刺稱「只差沒買房而已」，因而不滿老爺行徑，質疑「為什麼要這樣對小孩」，更怒言「到底為什麼要藏遙控器」。

樓主心疼孩子熱得無法入睡，因而不滿稱「為什麼要這樣對小孩」，「到底為什麼要藏遙控器」。（《刑偵日記》劇照）

對於老爺不讓孫兒開冷氣，網民都覺得難以接受，「把冷氣關掉就算了，還藏遙控器很過分」、「換一個阿公」、「老人家既然省，那生活用品跟食品都不要花心力準備，他們怎麼對小孩，那就怎麼孝順他們」；有人就覺得事有蹊蹺，「小孩告訴你要繳冷氣費...是不是有人對他說了什麼，讓他覺得是你沒付費」，更寸爆回覆「阿公的身體就快涼掉了，所以不用吹冷氣」。

惟有留言猜測老爺不願開冷氣，可能另有苦衷，未必是不疼小孩，「老人通常會怕冷，就算夏天還是硬要小孩穿外套，說會感冒」、「老人家都覺得吹冷氣很浪費錢」。亦有人質疑樓主如覺得老爺照顧不周，何不將小孩接回家自己照料，但她解釋因為孩子在台中念書，所以不得已才交託給婆家照顧。

（FB「爆怨公社」）

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