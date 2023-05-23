超實用！男大生用$52元將風扇變「冷氣機」　秘技公開網上瘋傳

踏入炎熱的夏天，馬來西亞更不時錄得逾攝氏30度高溫，夜間不開冷氣實在令人難以入眠。在吉隆坡讀書的男大生想出又平又實用的方法，僅用了馬幣30令吉（約52元港元），便將電風扇改造成「冷氣機」，經實測發現能將室內溫度降低2至3個小時，令同住室友有覺好瞓。



風扇對着洞口，將風吹進發泡膠箱內，經過冰塊及鹽急速降溫，冷風就會從旁邊的2個洞吹出來，變成冷氣。（影片截圖）

綜合外媒報道，男大生丹尼爾（Daniel）與室友所住的宿舍隨着夏天到來，開始感到悶熱不堪，他靈機一觸想到自製「冷氣機」，自購材料包括發泡膠箱、冰塊、膠樽、鹽及宿舍提供的電風扇，總成不到馬幣30令吉（約52元港元）。

丹尼爾先在發泡膠箱中放滿冰塊，再在上面撒上鹽，並在盒的頂部及旁邊挖3個洞，將風扇對着盒面的洞口，當風吹進發泡膠箱內，經過冰塊及鹽就會急速降溫，冷風就會從旁邊的2個洞吹出來，丹尼爾在2個出風口加上膠樽，以集中及加強風力，吹出來的涼風就如冷氣，令室溫下降。

丹尼爾將製作過程在TikTok上發布，他指宿舍的空間狹小，「自製冷氣」可有效降低室內的溫度，令人感到十分舒適，甚至可以持續涼快2至3個小時，讓他與宿友省下不少錢，且可在酷熱天氣下好好睡覺。丹尼爾更有進一步行動，就是做一個進化版的冷氣機，「我們之後會用乾冰來自製冷氣，因為乾冰融化更慢，可以讓低溫維持更久」。

不過，有網民指冰塊和鹽也需成本，而每次使用後就要倒掉「冷氣水」和換冰塊也不方便，在電費較便宜或容易安裝冷氣的地區，還是使用冷氣機較化算。