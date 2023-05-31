酷熱天氣｜古人消暑方法多　瞓瓷枕、起冰窖未夠　仲有古代冷氣機

天文台今年新增「極端酷熱特別天氣提示」，當預料氣溫預料或已經達極端酷熱，即攝氏35度或以上，就會發出相關提示，市民應留意身體狀況、補充水份及做好防暑設施。炎炎夏日，都巿人都會開大冷氣、再喝一杯冰凍的飲品消暑；但古代人既沒有冷氣機又沒有雪櫃，如何消暑降溫成為一大難題。雖然古代沒有機械產品，但卻不乏「冷氣機」、「雪櫃」相同功能的物品或設備，消暑方式更是十分多樣化，而且百分百環保！



古人要消暑，除了手中一把紙扇外，其實還有很多方法。（電影《唐伯虎點秋香》截圖）

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古人消暑第一式：廉價撥扇

夏天暑氣襲人，最原始、簡單的當然降溫是撥扇，扇子已有相當長遠的歷史，古人大多會使用植物葉子作扇，而富有人家的扇子相對耐用講究，更會有專人隨身撥扇，甚至連睡覺時都有下人在旁撥扇，以人力充當電力撥通宵。

古人會建造冰窖，冬天時將冰放去儲放，到夏天拿出來作各種消暑用途。圖為一個位於北京的冰窖。（視覺中國）

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消暑第二式：富貴冰窖

冰塊絕對是消暑良品，古人一樣會製冰，而且方法比現代雪櫃為環保，因古人會在冬天時把冰塊存放入冰窖，等到夏天才就把冰拿出來享用，包括會放到室內降溫，雖然存放和使用過程中耗費人力，但不會遺留危害環境的污染物。

建造冰窖所費不菲，最初只有達官貴人、社會名流有能力享用，但到了明、清年間已開始普及，一般百性都已可以在炎夏中以冰塊消暑。

古人製造的冰鑒，夾層可放冰，內層可存放食物，而且有鏤空花紋可釋放涼氣降溫。圖為一個於博物館內展出的冰鑒。（視覺中國）

消暑第三式：古代冷氣──冰鑒

古人的冷氣與冰窖一樣環保，有冰塊就能有效降溫，因需使用類似雪種的物質，也不會產生大量熱氣。古代的冷氣機被稱為「冰鑒（音：監）」，在春秋戰國時期已經出現，且同時具備雪櫃的功能，一舉兩得。

冰鑒最初是以青銅鑄造，設有內外兩層，兩層之間的可以放入冰塊，內層器皿可放入食物或飲品，除了可直接打開蓋散發涼氣，外層金屬亦有鏤空花紋，涼氣會從中慢慢飄出，為室內降溫之餘還可以冷藏食物，古人智慧輕易達到一舉兩得。

不過，由於青銅器散熱快，到宋、元、明、清時代左右，古人便開始以木製的冰桶取代冰鑒，木桶一般會用紅木及花梨木，木料塗上透明的清漆，內層和外層分別會貼上錫箔及以銅片包裹，再加上蓋子及底座，涼氣飄出時又可以為房間降溫，冰塊在內更可以整天都不融化。

為了在炎炎夏日中睡得安穩，古人會使用瓷枕，以便在睡覺時消暑。圖為一個於博物館內展出的瓷枕。（視覺中國）

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消暑第四式：瓷枕

酷熱天氣下，總有人會「熱到瞓唔着」，沒有冷氣的古人亦不例外，但也有專屬的「睡覺神器」，那就是使用瓷枕，讓自己睡覺時可以「由頭涼到落腳趾尾」。皆因瓷枕表面會有一層釉，手感十分冰涼，頭部涼快自然可以睡得更好。

涼殿的設計可消暑降溫，是皇帝或達官貴人的避暑勝地。（網上圖片）

消暑絕招：涼殿

今日今日，各大商場都有免費冷氣長期供應，到處都是「避暑山莊」，但古代皇帝則要到真正的避暑山莊才能消為降溫。而在唐代，古人為了降溫，便在涼殿中央裝上機械，撥動的扇葉能將水的涼氣帶到涼殿之中。其後到了宋代，人們想到在涼殿附近的水池及大廳栽種植物，令涼氣滲透到涼殿，那樣不止透心涼，還可以有陣陣花香，十分有詩意。而涼殿的設施不斷進化，其後更有機械將水送到屋及涼亭頂部，形造一個個水簾，身處其中自然無懼夏日熱辣辣。