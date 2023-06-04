慘！用Grammarly對文法被指以ChatGPT抄功課　樓主呻似被屈無誠信

很多大學生都會用Grammarly核對功課文法，但原來也可能被懷疑使用ChatGPT做功課！近日有大學生在討論區上發文，指自己因為使用Grammarly核對功課文法而被教授質疑使用AI抄襲功課，使樓主大感冤枉。帖文引來不少網民留言，大部份都認為教授做法無理。



有大學生發文指本身英文一般，因而一向會用Grammarly核對功課文法，豈料教授用AI內容檢測器查出功課內容是由AI生成，懷疑樓主抄襲。（GettyImages）

該名大學生在Dcard討論區上以「用grammarly做功課俾人懷疑用chatgpt…」為題發帖，指自己英文一般，一向會用Grammarly核對功課文法，不過教授以AI內容檢測器檢查功課時，卻認定內容是由AI生成，因此懷疑樓主抄襲。

樓主又提到，他只是使用Grammarly，並沒有使用AI，而且文章由自己的概念撰寫而成，但由於學校曾提及過使用AI科技都有機會構成抄襲，令他「好似俾人屈自己冇誠信」，害怕違反學術倫理。

不少網民都直斥校方無理，「而家啲大學真係九唔搭八」、「黐線，Grammarly根本就無改過啲內容」、「佢個Detector咪又係AI，九唔搭八」。亦有人與樓主有相同經歷，「試過用Grammarly俾人捉過上Board話係抄Al」、「相同問題，同樣因為AI俾人話抄襲」、「我都係一樣，用左Grammthxarly做功課，點知Turnitin話我100%AI」。