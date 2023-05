尷尬！大學生聽不懂英文　星巴克買咖啡全程點頭　單據一出驚呆了

面對不懂的語言,千萬不要隨便點頭,否則隨時出事!馬來西亞一名大學生,在當地星巴克(Starbucks)買咖啡,但因為聽不懂店員說的英文,為免尷尬只好一直「點頭」,結果單據一出令他震驚後悔,一杯原價21.5令吉(約38港元)的咖啡,竟然「加碼」一倍到44令吉(約80港元),「員工還在那邊偷笑我,悔青腸子了」。



綜合馬來西亞媒體報道,一名多媒體大學(MMU)學生在Facebook專頁「MMU Confessions」發文,講述這次崩潰經歷。

樓主表示,5月10日在星巴克(Starbucks)買咖啡,店員用英文問了一堆他聽不懂的東西,為免被發現尷尬,他唯有裝懂全程點頭回應,沒想到單據一出竟然要價44令吉(約80元),令他相當震驚,更遭店員取笑,「大怨種事件!聽不懂Starbucks員工英文,只懂點頭,最後員工還在那邊偷笑我,悔青腸子了」。

根據樓主上載的單據圖片,他購買的咖啡原本只需21.5令吉(約38港元),而店員用英文問他的,是一堆「Add On(附加)」選項,即額外添加配料,加上6%服務稅(Service Tax),埋單盛惠44令吉(約80元)。

帖文引來網民爆笑,「叫你讀書不要讀書」、「笑死人」、「聽不懂還點頭做麼」、「我感覺那個員工心軟了,不然應該更貴」、「上個星期我也中招RM46.50」、「不懂就問,不懂又不問什麼都點頭,那就是你的問題了,這不光是英文的問題,而是反映了你以後進入社會的待人處事的態度」。

也有網民教路,「這是商業手段,建議事主下次購買只需說杯子大小,然後直接說其他不要」、「下次他們問要不要加東西,你先問is it free?」、「我每次都說 no no no」。