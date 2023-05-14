尷尬！大學生聽不懂英文　星巴克買咖啡全程點頭　單據一出驚呆了

面對不懂的語言，千萬不要隨便點頭，否則隨時出事！馬來西亞一名大學生，在當地星巴克（Starbucks）買咖啡，但因為聽不懂店員說的英文，為免尷尬只好一直「點頭」，結果單據一出令他震驚後悔，一杯原價21.5令吉（約38港元）的咖啡，竟然「加碼」一倍到44令吉（約80港元），「員工還在那邊偷笑我，悔青腸子了」。



馬來西亞一名大學生，在當地星巴克（Starbucks）買咖啡，但因為聽不懂店員說的英文，為免尷尬只好一直「點頭」，結果單據一出令他震驚後悔。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，一名多媒體大學（MMU）學生在Facebook專頁「MMU Confessions」發文，講述這次崩潰經歷。

樓主表示，5月10日在星巴克（Starbucks）買咖啡，店員用英文問了一堆他聽不懂的東西，為免被發現尷尬，他唯有裝懂全程點頭回應，沒想到單據一出竟然要價44令吉（約80元），令他相當震驚，更遭店員取笑，「大怨種事件！聽不懂Starbucks員工英文，只懂點頭，最後員工還在那邊偷笑我，悔青腸子了」。

根據樓主上載的單據圖片，他購買的咖啡原本只需21.5令吉（約38港元），而店員用英文問他的，是一堆「Add On（附加）」選項，即額外添加配料，加上6%服務稅（Service Tax），埋單盛惠44令吉（約80元）。

樓主購買的咖啡原本只需21.5令吉（約38港元），而店員用英文問他的，是一堆「Add On（附加）」選項，即額外添加配料，加上6%服務稅（Service Tax），埋單盛價44令吉（約80元）。（Facebook專頁「MMU Confessions」）

帖文引來網民爆笑，「叫你讀書不要讀書」、「笑死人」、「聽不懂還點頭做麼」、「我感覺那個員工心軟了，不然應該更貴」、「上個星期我也中招RM46.50」、「不懂就問，不懂又不問什麼都點頭，那就是你的問題了，這不光是英文的問題，而是反映了你以後進入社會的待人處事的態度」。

也有網民教路，「這是商業手段，建議事主下次購買只需說杯子大小，然後直接說其他不要」、「下次他們問要不要加東西，你先問is it free?」、「我每次都說 no no no」。