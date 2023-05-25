女大學生因打鼻鼾遭3宿友欺負　母闖校理論出手摑人　網民竟認同

大學住宿舍同房打鼻鼾怎辦？內地日前流傳影片，指武漢某大學有女生因睡覺打鼻鼾的問題，遭同房的3名宿友欺負，其媽媽看不過眼到校與3名宿友理論，雙方爆發口角後，女生的媽媽更出手掌摑其中1名宿友。不過，有校方工作人員透露事件屬誤會，指當時家長入房搬東西時發生糾紛，公安機構正處理，至於是否涉及打鼻鼾問題，校方仍在核實。雖然女生的媽媽動粗，但竟有獲不少網民力撐，認為宿友3人欺侮1人屬校園欺凌，又指怕吵大可以戴耳塞。



女大學生疑因打鼻鼾問題被其餘3名宿友欺負，母親到校與宿友理論，事件吸引多人圍觀。（微博影片截圖）

內地流傳影片，顯示武漢某大學有女學生因為打呼嚕（打鼻鼾），被其他3名宿友欺負，其媽媽到校與宿友理論。片段中雙方先爆發口角，女生的媽媽在校入吵鬧，大呼：「有點素質沒有？你們3個欺負我閨女幹什麼？你們有理嗎？」其中一名女生駁嘴說「有理」，即被媽媽霸氣震攝再問：「你們有理嗎？」但她卻使用暴力，一巴掌摑該女生的臉。

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內媒指，校方有工作人員透露，事件屬誤會，當時學生家長入房幫忙搬東西，其間發生糾紛，公安機關已在處理。事件的具體細節及為何發生衝突等，校方回應指，正核實事件。

事件未有定論，惟網上許多人竟然力撐町人的媽媽，質疑宿友們同謀欺負1人是不對，「3個人欺負1個，等於是被霸淩了」、「打的好，最看不得校園霸淩了」。不少留言認為，女生打鼻鼾也不是故意的，即使部份人真的打得很響，也有其他解決方法，「我們宿舍也有人打呼嚕，但是我們宿舍的做法是睡得着的睡覺，睡不着的買耳塞，打呼嚕的買閉嘴貼。互相都在適應對方，沒什麼不好解決的」、「一副耳塞就能解決的問題，為什麼要欺負別人呢」。

（綜合）