大便後不沖廁被炒！老闆轟沒責任心不配做設計師　律師：仍要賠錢

大便不沖廁會被炒魷！內地近日瘋傳1宗設計師因為在公司大便沒沖廁，被老闆馬上開除的事件，網傳群組對話透露，唐姓老闆批評該員工平日抽煙之餘，還「上完大不沖水、不洗手」，認為他連基本質素都沒有，毫無責任心；另1名朱某某稱「已經辦理了」，將員工馬上開除。內媒證實事件發生於深圳某企業，職員承認有此事，但不清楚詳情。不過，有內地律師指員工大便不沖廁雖涉道德問題，但老闆一樣要提早1個月通知，否則仍要賠償。



網傳內地1名設計師因為大便不沖廁被炒，證實發生於深圳企業。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，近日社交平台瘋傳群組對話截圖，有名唐姓老闆批評員工「抽煙、上完大廁所不沖水、不洗手」、「不要這樣的員工」、「這樣的員工沒基本的素質，完全沒有責任心可言，不可能做好設計，不配做設計師，還是方案設計師」。群組內有人和議，1名朱姓職員稱「唐總，已經辦理了」，唐老闆又提到廁所衛生是公司硬性要求，「不能滿足公司規定的，一律讓其離開」。

老闆在群組內訓斥該員工大便後不沖廁，無責任心可言。（微博圖片）

設計師大便不沖廁被炒在網上引起熱議，內媒翻查確認唐某是深圳某公司代表人，經營從事專業技術業務為主的企業，註冊資本近2億人民幣，而該名朱某某是公司設計副總裁。《上游新聞》聯繫到深圳涉事公司，職員回應確有此事，反問記者為何知情，稱不清楚具體情況，拒絕受訪。

重慶捷恒律師事務所李力律師指，雖然大便後不沖廁行為惡心，但只能算個人習慣問題，故只能在道德範圍內處理，內地《勞動合同法》第39條已規定了用人單位要解除勞動合同無需賠償的情況，而40條規定要提前1個月通知。因此，如僱主因「員工未沖大便而開除」，屬違法解除合同，應進行賠償，建議別因一時之氣炒人，員工也應提高道德水準。

內地律師指大便不沖雖惡心，但屬於道德職面，仍要賠償。（示意圖／Getty Images）

許多網民認同該員工「抵炒」，「這是誰能忍受！反正我不能」、「如果我是老闆，寧願給賠償我也要開除」。有打工仔就分享職場上總會遇上衛生意識惡劣的同事，「我們公司也有一些人是這樣的，我經常上廁所的時候想，這種人到底是什麼心態？」、「偶爾去衛生間發現前面的人沒沖乾淨，覺得這種人真心勝任不了工作」。

（綜合）