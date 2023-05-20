人夫向餐廳女店員「抄牌」不果　鹹豬手摸大腿　正義老闆公開CCTV

女店員遭鹹豬手，老闆氣到上傳閉路電視畫面「緝兇」。台灣有夜市牛扒館老闆上傳閉路電視片段，指日前有男顧客帶女伴用餐，他上廁所時搭訕女店員，索要電話號碼不果後，竟伸「魔掌」摸女店員大腿，然後速速結賬離去。老闆指店員是印尼籍新娘，不熟中文嚇到不懂反應，要求男子前去向女店員「尊重道歉」。



事件瘋傳後，老闆透露男顧客的老婆已現身道歉，解釋丈夫當時酒後亂事，她會協調對方和女店員的家人商討後續處理。女店員接受當地電視台訪問覆述經過，稱被摸後嚇到不敢行出備餐區。



男客人行開上廁所，其後向女店員搭訕，索要電話號碼。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

台灣新北市樹林區博愛夜市牛排館老闆在facebook群組「爆料公社」發文，指女員工遭男顧客摸大腿。5月16日晚11時左右，該男客人帶女伴到店用餐，男方中途去廁所，搭訕正工作的女店員，索要手機號碼，其間動手摸女店員大腿，隨即「裝沒事」結賬離去。

女店員是印尼籍外配新娘，當時不懂反應，無法馬上報警，回神向他們反映時，該對男女已離開，「我們無法接受有人這樣欺負我們的員工，毫無顧忌的侵犯一個女孩子」。店方已保留閉路電視紀錄作證，要求該男子向女店員「尊重道歉」，片段會交給女店員決定是否提告。另外還呼籲所有女性，「要讓一些不尊重自己身體的爛人侵犯了而『毫無作為』，這樣只會造成他們更覺得自己可以在其他女孩身上用同一套方式侵犯妳們的人權」。

老闆更新後續，指該男子的老婆及朋友已跟店方聯絡道歉，表示願向女店員賠償，稱「騷擾人是酒醉狀態」，清醒後看到帖文才知道鬧大。老闆表示，對方妻子懇求先刪除影片，擔心丈夫露臉會影響到孩子上學，於是他先將影片下架及將照片打格，之後的處理及道歉方式會由雙方家人協商，店方會作協調。轄區警方亦前去向受害女店員了解，女店員稱要和丈夫商討，再決定是否提告。

片段看得網民咬牙切齒，「喝醉就可以亂摸女生？」、「報警提告，這種行為絕對不是第一次」、「看到外籍就欺負人，這種心態要不得」、「一臉猥瑣樣」、「這是性騷了吧！！好不舒服！」，又大讚老闆力撐女店員，「這種挺員工的好老闆，必須大推！」

女店員向台媒透露，當時男客人去廁所後出來，撞了她背後一下，然後看着她，以為是道歉，結果什麼都沒說。後來他再入廁所一次，出來後停在一邊，「他就跟我說我可以要你的電話嗎？我就沒有（要給），他就摸我大腿」。女店員已在牛扒館工作2年，突然被摸後嚇到不敢走出備餐區，覺得對方很討厭「我就不敢出去，怕人還在」，一直偷看人走了沒，後來才到外面跟同事說。老闆聞訊很生氣，批評男客人帶住女伴前去，卻在對方看不見的地方摸別人大腿。

（綜合）