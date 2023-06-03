街市MMA！買菜男被發泡膠砸中爆粗推人　阿嬸絕招偷桃：揸你Ｘ袋

發泡膠箱引發一場街市大戰！今午網上瘋傳1分54秒的「街市MMA」影片，有名大嬸在街市推一車發泡膠箱並掉在地上，1名買菜大叔被箱子砸中腳，粗口連發指她阻到人，大嬸沒有退縮，反而批肘想推走大叔：「唉，你發爛渣呀，打我吖！」大嬸用發泡膠蓋拍打及拿菜檔絲瓜狂扔又狂扑，但數度被大叔推在地上，之後竟起身擒抱大叔，2人攬住轉了一圈，大嬸再次被撻落地。最終大嬸預告使出絕招，坐在地上大叫「揸你個X袋」，竟真的施以「猴子偷桃」，大叔雖然叫「揸呀」，但仍雙手護陰。大嬸起身後真的伸手到大叔雙腿間偷桃，而且不肯放手，大叔當場被迫後退後，影片隨即作結，未有拍到最後結局。



有網民認出事發地點是元朗大橋街市，雖有人認為大叔打女人不對，但許多網民竟一面倒批評大嬸理虧及出手在先，「先撩者賤，邊個動手先就邊個先錯」，亦有網民指雙方「忍一忍」，就毋須訴諸暴力。



閉路電視拍到，有大嬸在街市菜檔的路中心搬運發泡膠箱。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

今午網上瘋傳 1分54秒「街市MMA」影片，有網民將片段上傳到facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，爆笑稱「阿姐出絕招」，結果看完片即明白原因。

閉路電視片段所見，事發於5月，有大嬸在街市菜檔路中心，將1車發泡膠箱掉落地上，但她掉落第2個發泡膠箱時，蓋子砸到旁邊買菜的男子腳上，男子一腳將她的發泡膠箱踢走。大嬸將手上發泡膠箱放在男子腳邊，前去執被踢開的箱時，男子一手將她放下的發泡膠箱打飛，喝鬧「企喺度你仲係咁整埋嚟」。

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大嬸反問：「你喺度做咩呀？」大叔先大喝：「咁我企喺度呀嘛！」大嬸反罵：「企喺度又點啫，咁我唔使做呀。」大叔轉身爆粗指罵大嬸：「Ｘ你老Ｘ臭Ｘ呀宜家。」大嬸不甘示弱：「唉你發爛渣呀，打我吖！」大叔粗口連發，喊「你屈X我呀宜家」。大嬸開始起肘撞開他，大叔則叫喊「走呀！Ｘ你老Ｘ臭Ｘ呀」，一手將大嬸推到失平衡後退，大叫「大把人企喺度呀」，示意大嬸整理發泡膠箱影響市民買菜。

大嬸重新站穩，拿發泡膠蓋大力拍在大叔身上，大叔一動不動，大喝：「戇ＸＸ，你發爛渣玩嘢呀你」，遂用手拍開大嬸的箱蓋，大嬸繼續叫喊「打我呀！」。大叔向前一踏，用力將大嬸推落地。大嬸倒地後「唉」一聲叫了出來，大叔鬧她「扮嘢」後，大嬸又起身用蓋子拍擊。大叔大嗌「嚟呀」，搶過大嬸手上的蓋「啪爛」。

大嬸失去武器後，拿旁邊菜檔的蔬果擲向大叔。此時附近檔主紛紛出來，勸喻「唔好衝動，唔好咁啦」。戰火未被淋熄，大嬸拿絲瓜不停扑大叔，絲瓜應聲折斷飛到大叔身後，大叔被絲瓜擲中後火起，大叫：「我真係Ｘ你老Ｘ臭Ｘ呀」，轉身拿起整個發泡袋箱拍到大嬸頭上，「我忍Ｘ咗你好Ｘ耐㗎啦」。

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旁邊男檔主力勸大叔停手，表示「老人家嚟㗎」，但大叔未有理會，再一手推大嬸落地。大嬸起身跑去擒抱大叔，2人抱住轉了一圈，大叔再將她撻在地上，「你死Ｘ咗佢啦，我唔忍啦，你係咪未Ｘ見過男人呀」。

大嬸仍未收手，坐在地上大叫一聲「揸你個Ｘ袋！」，果真使出猴子偷桃絕技。雖然大叔口頭拒示弱，叫「揸呀」，但雙手都在護陰，雙方進入拉鋸戰，大嬸坐在地上叫「X你老X，我揸，我揸」，大叔頻叫「放開，放手呀」。

大叔掙脫後大罵「你食屎呀」，但大嬸未收手，起身後繼續「偷桃」，大叫「揸你個X袋、揸你個X袋」，雙方糾纏到離開閉路電視鏡頭，最尾只聽到大嬸叫「嚟呀」，影片作結。

片段引起熱議，有網民認出事發地點疑為元朗大橋街街市，竟有不少區內人留言，指該大嬸在區內有名，「佢話自己最鍾意同人嗌交」。雖有人批評大叔出手打女人，「邊個人嘅老公呀，認咗佢啦，女人都打」。惟許多人認為大嬸理虧及出手在先，抓別人重要部位更是缺德，「個女人揸佢X袋要絕人子孫喎，又主動求人打佢」、「個男人未出手，個女人已經批肘話你打我啦，有理由懷疑係佢想同個男人肉搏」。

不少網民更錯重點爆笑，形容大嬸是動漫迷，「放大技要嗌招式名」、「招式名已有叫做榨雷X袋」，更指「個CAM收音都幾好」。

（綜合）