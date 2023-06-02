西灣河請食飯黨？兩操普通話女專搵男途人請食嘢　街坊落疊後咁做

疑似騙徒在港島出沒！有西灣河街坊於網上發文分享該區疑似有「請食飯黨」出沒，兩名操普通話女子專向街上男子「埋手」，請求買食物給她們，有男子心軟「落疊」，與兩女進了麵包店買食物，她盼港人能保持警覺，以免受騙。



有西灣河街坊於網上發文分享該區疑似有「請食飯黨」出沒，兩名操普通話女子專向街上男子「埋手」，請求買食物給她們。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

該街坊於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文表示，事發於上周二（5月23日）下午5時左右，她於西灣河街頭留意到有兩名操普通話女子截停1名男子說了些話，她聽不到說什麼，不過該男子隨後「耍手兼擰頭就走咗」。樓主覺得事有蹊蹺，於是一直尾隨兩女並拍片錄下可疑行為。

從影片可見，兩名穿深色裙的女子於街上漫步，四處張望尋找目標，但遭多名男子拒絕，隨後1名穿黃色上衣的男子剛從巴士下車就被兩女「睇中」截停說了些話，之後3人一同進入1間麵包店揀選食物。樓主說，兩女發現她偷拍後，她立即停錄，「之後見到佢哋每人拎住2件企喺門口食」。

樓主指出，根據其觀察，「佢兩個只會問男士，大部分都醒目，唔睬佢兩個，但最後都有一位俾佢兩個捕獵成功，之後就入咗美心，原來係叫人賣嘢畀佢哋食」，她希望「大家隨時能夠保持警覺」，以免被利用善心。

事件引起網民熱議，有人直言「今時今日都仲上當嘅人，真係唔知話你戇X定好心地」、「呢啲咪係正宗搵老襯囉」、「因為兩女知道男士都會有『憐香惜玉』之心」、「港女拍拖唔AA係港女，依啲男人就即請」，有人建議「走埋去提醒佢：『先生你咁好心，唔爭在請埋我食』，希望佢可以醒水被人呃」。

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有網民留意到兩女衣着完全不像窮人及身無分文，「着得咁整齊，又有A貨名牌袋，只係呃個美心？可能另有目的，點都好，多謝呢位街坊報告，西灣河越來越多呢啲人」、「對鞋新過我的」。有網民說曾在其他地方遇到兩女，「我喺形薈樓下都俾其中一個問過，話好肚餓無嘢食，無理佢就走咗」、「之前好似喺太古城見過佢哋，大家小心啲！」。

有網民分享騙徒手法，即使欺騙他人獲取平價食物都有利可圖，「我同事試過有個阿婆叫佢買包畀佢食，之後阿婆仲要求話買2個大麥包，然後話要埋膠袋。同事見佢係阿婆就照幫佢畀錢，之後原來阿婆走回餅店退錢」。