涼冷氣悲劇！炎熱停電　父帶子女開冷氣車裏睡致1死2傷　內情驚人

天氣炎熱涼冷氣也要小心注意環境安全，否則隨時抱憾終身。越南發生駭人聽聞命案，由於家裏停電，1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，被救出後送院搶救，惟女兒回天乏術身亡，父親及兒子則沒有生命危險。據報道，事件起因或是父親疏忽了汽車身處車庫，而冷氣系統運作問題所致。



越南1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，最終女兒身亡。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發6月1日晚上，由於安老縣長山鎮停電，加上天氣炎熱難耐，49歲父親於是帶20歲女兒及15歲兒子到停放在車庫的汽車上，啟動汽車電子並打開冷氣睡覺。

沒想到，這次涼冷氣睡覺竟觸發悲劇。到翌日凌晨約3時15分，母親前往查看情況時，發現3人在車廂內昏迷，於是召喚救護車把3人送往醫院急救。最終父親與兒子成功撿回一命，但女兒搶救無效不幸離世。當地警方正調查事件，懷疑3人在車內睡覺時缺氧導致昏迷。

3人在車廂內昏迷不醒，送院後父親與兒子撿回一命，但女兒搶救無效不幸離世。（網上圖片）

據報道，3人所睡汽車是30多年前生產，造成意外原因或是父親忽略了汽車冷氣運作方式問題。報道引述專家指出，車內冷氣會自動抽取車外空氣，但汽車身處車庫，故車外空氣有很多是汽車產生的煙霧廢氣，當中包含「一氧化碳（CO）」，當倒抽入車內時，如有人若過量吸入一氧化碳，會失去知覺甚至死亡。