夫堅持冷氣27°C！孕妻熱到中暑入院　1句原因極心寒　心碎提離婚

她和她肚中的孩子才是最重要！台灣有新婚不久的孕婦發文，控訴丈夫堅持冷氣只能維持攝氏27度，她目前懷孕5個月，早前更中暑入院，醫生建議屋企冷氣要調去24度。未料丈夫拒聽從醫囑，直言覺得「很耗電」，又拒絕讓妻子回娘家，只願買電風扇，但她「吹久了發生頭痛與身體發抖」，夫婦常常為此爭吵，氣得她說要離婚，「真的很心痛」。網民怒斥丈夫過份，因為孕婦體溫較高，開27度無補於事，慨嘆一個男人如此計較電費，「大概一輩子對妳不怎麼好」。



樓主早前已因中暗入院，醫生建議家中冷氣開到24度，但丈夫堅拒，認為只能開到27度。（示意圖／Getty Images）

該名台灣孕婦匿名投稿到facebook「匿名2公社」，稱最近天氣炎熱，經常因冷氣和新婚丈夫吵架。她現時懷孕5個月，早前因太熱中暑入院，醫生建議她們將家中冷氣調校到24度。未料回家後丈夫堅持冷氣只能維持在27度，可安裝電風扇吹她，「當然有比較涼爽，不過吹久了發生頭痛與身體發抖」，醫生已叮嚀她盡量不要對人體直吹，但風扇不直吹又很熱。

孕妻再和丈夫爭取可否將冷氣降到25度，先生直說「很耗電，大不了再買一台電風扇給你」，她說自己真的很怕熱，直吹頭又很痛，希望可回娘家睡。可是丈夫不准她回娘家，怕予人感覺是他待妻子差，一番討論下，丈夫堅持「你要在這裏睡，這樣分開很奇怪」。

樓主曾退一步問丈夫可否降到25度，但丈夫一步不讓，認為冷氣再降很耗電。（示意圖／資料圖片）

孕妻反問若將來孩子也怕熱怎辦，丈夫竟答「我會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱在（再）買一台電風扇給小孩」，樓主聽完氣得提出不如離婚。結果兩夫婦近日吵架的經過都是這樣，她都不知道自己要求是對是錯，「不過真的很心痛」。

網民認為其丈夫極為離譜，「奇文共賞！懷孕的老婆想吹幾度就幾度」，身為人夫應理解孕婦體溫較高，「老婆重要還是差那兩度的錢重要」，「孕婦肚子可能碰到乳房、身體皮膚接觸處會多了，因為熱和磨擦而長疹子，那感覺很難受」、「27度，根本跟外面一樣」。有人提出解決方法，若丈夫想省電可更換變頻冷氣解決，電風扇在開冷氣時是用於幫助冷空氣循環，不是直接吹向人。

甚至有人認為孕婦真的應該考慮離婚，「現在為了冷氣鬧離婚，下次就會為了晚餐吃什麼而拿刀互砍」、「這樣就在錢錢錢了，那小孩生出來怎麼辦」。

（facebook群組「匿名2公社」）