奇招衝燈！中年男駕開篷車疑避等紅燈　竟落地推車　女伴反應惹議

為貪一時之快，若引來交通意外真是得不償失！日前有司機分享1段長約17秒短片，顯示有開篷車司機在鬧市中無視交通燈，並以人力推車來避過等紅燈時間。網民直指其行為違法，批評「推車都要睇燈㗎喎」；亦有留言笑指「原來香港仲有人力車」。



根據香港《道路交通(交通管制)規例》「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將被扣5分或罰款港幣600元。違例者亦有機會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣10,000元。



日前有司機分享短片，顯示有開篷車司機在鬧市中無視交通燈，並以人力推車來避過等紅燈。（FB「車cam-L（香港群組）」截圖）

該司機在Facebook「車cam L（香港群組）」發帖，表示「天氣真係好熱」。影片可見，前方斑馬線交通燈正亮起紅燈，有途人在過馬路，惟路口前一架紅色開篷車疑似未有拉手掣，疑似司機的中年男子則下了車，順着開篷車前進速度慢慢「推過」斑馬線，變相「衝紅燈」，其間一直控制軚盤以免車輛走偏，過程惹來途人注目。

對於該男子以「推車」來避過等紅燈，網民就質疑仍屬違法，「推車都要睇燈㗎喎」、「佢覺得同單車道理一樣，落車推就唔使睇燈」、「佢筆試好多年前考啦，完全唔記得咁都係『不依交通燈號』」。亦有留言指出以推車來免卻等紅燈其實很普遍，「我見好多南亞人士揸電單車送外賣都係咁」。

有人就留意車上女子「坐享其成」，「個女人完全無諗過落車？」、「人哋要推車，唔幫手都X落車啦！」、「呢啲日子就咪揸老爺車啦」、「香港揸開篷車真係攞苦嚟辛，尤其市區」；更笑言「原來香港仲有人力車」、「咁先型，香車美人，辛苦只係人力車司機」。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》（第374章，附屬法例G）第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分，更有可能被定額罰款港幣600元。違例者亦有可能被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣10,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）