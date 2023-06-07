的士疑反鎖內地客逼付款片瘋傳！司機吼：玩X殘妳　收錢後續更衰

的士服務濫收車資問題常惹爭議。網上近日瘋傳1段影片，聲稱有的士司機反鎖內地客「屈錢」，其間不斷向車內內地客爆粗，明言「你唔畀（錢）就搞到妳，我X妳老母X，妳死X緊！玩啊，同妳玩到天光！」、「玩X殘妳」等，其間車上有小孩受驚哭泣；內地客則不甘示弱反擊：「竟然鎖喺架車嗰度喎，嗌我哋畀錢喎，黑車嚟架！」、「你香港無大陸人，死快啦！」、「放上抖音」，更聲言要報警求助。



網上近日瘋傳1段影片，指有的士司機反鎖內地客「屈錢」，其間不斷向車內內地客爆粗，明言「你唔畀（錢）就搞到妳，我X妳老母X，妳死X緊！玩啊，同妳玩到天光！」。（影片截圖）

該影片長7分05秒，於內地微博等社交平台瘋傳。據影片描述，該內地客一行5人於5月3日在香港乘的士，當日她們計劃從尖沙咀海港城出發到港珠澳大橋，然而剛上車司機未有提及大概價錢，至開出不久才報價400多元。她們商量後認為價格貴，「二十多分鐘路程，覺得（400多元）價格有點貴」，於是決定下車，詎料司機即時「變臉」態度轉差，「在香港想換個目的地都要看司機臉色。看我們想下車語氣就開始變了」。

網上近日瘋傳1段影片，指有的士司機反鎖內地客「屈錢」，其間內地客更刻意拍攝司機的證件以留證據。（影片截圖）

從影片見到，內地客要求落車，當時的士咪錶顯示27元，惟司機表示要收56元。內地客不明白為何價格較咪表高，提出質疑，司機則稱要收行李費。不過內地客只有1件行李，按法例每件行李收費6元，即使加上27元車資，也只需33元，意味司機似想額外多收23元。

內地客爭論收費後，司機改口收33元，並不斷爆粗威脅「妳唔畀就搞到你，我X你老母X，你死X緊」。內地客回擊「你睇下我可唔可以返大陸，你睇下我怕唔怕你！」，並明言要報警，司機則怒吼「報妳老X」、「同妳玩到天光！」。

雙方「休戰」片刻，但司機其後又停車，要求內地客付款，但內地客聲稱被反鎖車內，「自己（司機）下車，對着外面的人一直說我們坐車不給錢。對外面的人說我們去港珠澳大橋200元嫌貴說我們沒錢去，明明開始說是三四百不止」、「竟然鎖喺架車嗰度喎，嗌我哋畀錢喎，黑車嚟架！」。

司機之後多次向車內怒吼要求付款，又稱會把「車cam（行車記錄器）」影片放上網公審，明言「玩X殘妳！」。其間車內小孩受驚，內地客於是取出100元付款，但雙方罵戰持續，內地客不滿回擊「你香港無大陸人，死快啦！」。最終內地客「安全」下車，司機卻把要找續的錢，隔着窗丟到車外地上後離去。

影片引來網民熱議，不少網民批評司機態度惡劣，「香港的的士佬是出了名的惡劣，服務好的是個例，而且最近也很多這種宰客的現象，內地朋友們不用慌，罵回去！遇到這種事情直接報警」、「香港的士司機為什麼總是亂收費？態度還這麼差？」、「害群之馬」、「影響的士司機形象！」。更有網民認為不宜到香港旅遊，「自己花錢找罪受，去旅遊沒必要」。

也有網民認為可能是溝通誤會，「看了片段，多是誤會，雙方都有些責任」、「聽下來，司機的態度聽著不是那麼惡劣，乘客的態度也沒見得有多好，感覺就是沒溝通好」、「不要把人民內部矛盾擴大化」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，司機不得向乘客收取高於法定車資的費用，違者一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。