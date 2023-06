Uber女客毛巾遮身　拿內褲連身裙換衫片瘋傳　司機驚呼網民稱可疑

這樣換衣服,旁人太尷尬了吧!本港網上群組瘋傳1段女子在電召車內換衣服影片,女子乘車時僅以毛巾包裹身體,遮掩重要部份然後在車內替換衣服,甚至拿出內褲穿上,其間更疑似走光,正在駕駛的司機看到不知所措驚呼「Oh My God」。當到達目地後,司機竟對女乘客提出涉及私隱問題,更欲索取電話,其舉動被網民鬧爆「可恥」,同時有人質疑影片真偽,懷疑是博取點擊的「擺拍」。



本港網上群組瘋傳一段女子在電召車內換衣服影片。(影片截圖)

網上流傳影片長5分52秒,見到1名說外語的女子坐上據稱是Uber的電召車內,僅以毛巾包着身體,當向司機說完目的地,便邊講電話,邊從手袋取出粉紅色內褲把玩。女子對電話中人提及「baby」、「I love You」等字句,相信是愛人,而她邊說邊脫去鞋子和襪子,動作嚇得司機大感驚訝。

當通完電話後,女子隨即提起雙腳,小心翼翼地把內褲套上,在毛巾內隱藏位置穿上,期間卻疑似「走光」。司機見狀連連驚呼「Oh My God,What are you doing?Don’t Don’t Don’t(我的天,妳在做什麼?不要、不要、不要)」。女子叫司機專心駕駛,司機明言「Okay,but you do that,I cannot drive(好,但妳這樣做,我無法駕駛)」。

女子反問司機為何無法駕駛,且沒有理會對方,繼續把露肩連身裙套到頸穿上。司機看得多次發出「Oh」、「Wow」叫聲,女子不滿問「Why you look at me?(你為何看着我?)」。司機只好尷尬表示沒有看。

到達目的地後,司機竟問女子有多少個男朋友,女子感到問題奇怪。司機解釋是想成為她的男友(I want to be your boyfriend)」,還說這程車不收費,更詢問女子電話號碼,但女子秒回「No」。然而司機未有放棄,叫女子下次要乘車時再找他,女子則禮貌地回應「Okay」。

到達目的地後,司機問女子有多少個男朋友,又稱想成為她的男友,更問女子取電話號碼,但女子秒回「No」。(影片截圖)

從2人對話語言、口音估計,影片拍攝地點並非香港。網民看過影片議論紛紛,有人形容司機遭遇「You are a very lucky guy...(你是非常幸運的人)」,但也有大批網民批評司機藉工作挑逗女乘客的做法可恥,把影片放上網分享亦不妥當。

不過,有網民認為女子換衣服過程太造作,而且多次望向鏡頭,加上以毛巾圍身的「真空」裝扮上車,實在有違常理,「她是來不及穿衣嗎?為甚麼這樣走在街上?」、「司機和女乘客都表現得太刻意了,影片是假的」,不少人認為這是擺拍博流量的影片。