Uber女客毛巾遮身　拿內褲連身裙換衫片瘋傳　司機驚呼網民稱可疑

這樣換衣服，旁人太尷尬了吧！本港網上群組瘋傳1段女子在電召車內換衣服影片，女子乘車時僅以毛巾包裹身體，遮掩重要部份然後在車內替換衣服，甚至拿出內褲穿上，其間更疑似走光，正在駕駛的司機看到不知所措驚呼「Oh My God」。當到達目地後，司機竟對女乘客提出涉及私隱問題，更欲索取電話，其舉動被網民鬧爆「可恥」，同時有人質疑影片真偽，懷疑是博取點擊的「擺拍」。



本港網上群組瘋傳一段女子在電召車內換衣服影片。（影片截圖）

網上流傳影片長5分52秒，見到1名說外語的女子坐上據稱是Uber的電召車內，僅以毛巾包着身體，當向司機說完目的地，便邊講電話，邊從手袋取出粉紅色內褲把玩。女子對電話中人提及「baby」、「I love You」等字句，相信是愛人，而她邊說邊脫去鞋子和襪子，動作嚇得司機大感驚訝。

當通完電話後，女子隨即提起雙腳，小心翼翼地把內褲套上，在毛巾內隱藏位置穿上，期間卻疑似「走光」。司機見狀連連驚呼「Oh My God，What are you doing？Don’t Don’t Don’t（我的天，妳在做什麼？不要、不要、不要）」。女子叫司機專心駕駛，司機明言「Okay，but you do that，I cannot drive（好，但妳這樣做，我無法駕駛）」。

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女子反問司機為何無法駕駛，且沒有理會對方，繼續把露肩連身裙套到頸穿上。司機看得多次發出「Oh」、「Wow」叫聲，女子不滿問「Why you look at me？（你為何看着我？）」。司機只好尷尬表示沒有看。

到達目的地後，司機竟問女子有多少個男朋友，女子感到問題奇怪。司機解釋是想成為她的男友（I want to be your boyfriend）」，還說這程車不收費，更詢問女子電話號碼，但女子秒回「No」。然而司機未有放棄，叫女子下次要乘車時再找他，女子則禮貌地回應「Okay」。

到達目的地後，司機問女子有多少個男朋友，又稱想成為她的男友，更問女子取電話號碼，但女子秒回「No」。（影片截圖）

從2人對話語言、口音估計，影片拍攝地點並非香港。網民看過影片議論紛紛，有人形容司機遭遇「You are a very lucky guy...（你是非常幸運的人）」，但也有大批網民批評司機藉工作挑逗女乘客的做法可恥，把影片放上網分享亦不妥當。

不過，有網民認為女子換衣服過程太造作，而且多次望向鏡頭，加上以毛巾圍身的「真空」裝扮上車，實在有違常理，「她是來不及穿衣嗎？為甚麼這樣走在街上？」、「司機和女乘客都表現得太刻意了，影片是假的」，不少人認為這是擺拍博流量的影片。