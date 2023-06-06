劏行家？的士咪錶$185要收$350　乘客拒付：我都揸的士　後續超狂

的士「劏客」問題常惹關注，但如果「劏」着行家，又會如何收科？有自稱任職的士司機的乘客於網上發布多段影片，呼籲網民「評評理」。他指自己乘的士由尖沙咀天文台道去黃竹坑再去筲箕灣，到埗時咪錶顯示185元，司機卻要求收350元，最終他只願支付300元。雙方僵持不下，司機其後駛到警署門口徘徊，並不斷「爆粗」與樓主對罵。樓主則指：「我都揸的士㗎，你劏都劏第2個啦。我畀多咗你啦，但你都唔心滿意足，你都要劏我嘅。你咪嚟囉，我唔介意，大把時間。」

不少網民看過影片後批評司機行為過份，力撐樓主「做得啱，告到佢甩褲」、「太多呢啲X司機，一定要搞大佢，不要放生佢，影響香港的士司機形象！」。也有網民稱「以免對當事人不公，如果可以請提供更多實質的證據，事發經過！」。



有自稱任職的士司機的乘客於網上發布多段影片呼籲網民「評評理」，指自己乘的士由尖沙咀天文台道去黃竹坑再去筲箕灣，味錶顯示185元，司機卻要收350元。（影片截圖）

有自稱任職的士司機的乘客，於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載多段影片，呼籲網民「評評理」，「天文台道去黃竹坑再去筲箕灣，錶頭$185，要收$350」。樓主最終只願支付300元，司機疑感不滿，未有把樓主送到目的地，反而在路邊停車，要求樓主下車。雙方擾攘一輪，轉到警署門口「對峙」。

從樓主上載影片見到，當時他正在車廂內與司機理論，「你而家（咪錶）$185，我畀多$100你（$300），咁有咩問題？」。司機收錢後便叫樓主下車，樓主卻反駁「你未到目的地喎」，司機則說「到咗啦啱啱」。樓主堅持未到目的地不下車，「我唔落車，你吹得我脹啊？我唔係唔畀（車資）你喎，你唔好劏我啦大佬，我都係揸的士，又唔係唔肯畀多你，你半個鐘唔使，三嚿OK啦？」。不過司機未有理會，將車停在路邊並打開車門，明言「門就開咗，你（樓主）落唔落？」，樓主則回應：「三嚿水我機場都出到嚟啦，啱唔啱啊？我無問題㗎，鬥玩囉！」

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第二段影片見到，樓主與的士司機已到達交通意外及筲箕灣報案中心，司機在門口徘徊，樓主表示「你鍾意玩咪玩囉，我都有的士牌啊，睇下你的士例熟啲定我的士例熟啲囉」、「我都揸的士架，你劏都劏第2個啦。我畀多咗你啦，但你都唔心滿意足，你都要劏我嘅」。

司機則在警署門口不斷「爆粗」，「搵你老X車你啦，揸的士」、「傻X」。樓主重申「大家都揸的士嘅，你要劏我我都無辦法，你咪嚟囉，我唔介意，大把時間」、「你當我傻仔啊？傻仔都唔咁俾你劏囉！」。

事件引來網民熱議，不少網民批評司機行為惡劣，「人渣行為」、「$300 一支旗好心知足啦」、「太多呢啲X司機，一定要搞大佢，不要放生佢，影響香港的士司機形象！」、「請不要怕麻煩，要即時報警，杜絕呢一啲害群之馬」。也有多名網民稱認出該司機疑為「慣犯」，「呢個司機專劏客，行内個個都知」。

不過另有網民認為，樓主應提供更多事件前因或證據，以免對當事人不公平，「如果可以請提供更多實質的證據，事發經過」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，司機不得向乘客收取高於法定車資的費用，違者一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。