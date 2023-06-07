火爆男不忿女司機圖爬頭　施襲恐嚇：你知道我是嗎？　揭身份是…

駕駛時刻保持守法忍讓，但並非所有司機都做得到。網上近日流傳一條影片，顯示前方一名火爆男司機氣勢洶洶下車，繼而走到後方私家車敲車窗，女司機拉下車窗解釋，男司機已經惡言相向，一度揚言「你知道我是誰嗎？小心我打爆你的頭！」，甚至兩度施襲包括用手拍打對方額頭，女司機最終被迫道歉。

當地警方事後接獲女司機報案，相信女司機根據現場路段，打算合法爬頭，不但未能成功，而且惹怒男司機，警員根據車牌資料，將男司機拘捕。



涉事短片片長約59秒，女司機和一名乘客當時坐在車內播放音樂，目睹前方一名身形粗獷的短袖紅衣男司機下車，對方兇神惡煞走向女司機車旁大力敲車窗，女司機拉下車窗，男司機指向她連珠爆發，指責其爬頭行為，但她仍然有禮解釋該路段是容許司機可以爬頭，但男司機愈說愈激動，不但出言恐嚇對方，「你敢跟我耍花招！你知道我是誰嗎？小心我打爆你的頭！」，而且兩度施襲。他在其中一次用手拍打女司機額頭，另一次則在鏡頭以外發生，女司機遇襲後一度輕撫額頭，臉露錯愕神情。

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男司機甚至指罵坐在車頭用手機拍攝過程的乘客，表示同樣要教訓對方，最終女司機只能無奈道歉，男司機「接受道歉」後返回座駕。

女司機只能無奈道歉，男司機「接受道歉」後返回座駕。（網上影片截圖）

短片引來各界關注，馬來西亞警方證實事件發生本月5日，打巴警區本月6日約10時接獲一名24歲巫裔女子報案，指出自己和17歲胞弟正從金馬崙前往打巴，其間打算爬頭，結果不成功，前方男司機先做出不雅手勢，繼而發生短片內事件，經調查後發現男司機駕駛的車輛登記在雪州另一名巫裔女子名下，於是拘捕到男司機。被捕男子是雪州一間工廠主任，被帶往打巴警區接受調查。