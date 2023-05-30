的士客被收多$28斥「黑的」　女司機貼片公審罵「窮X」反遭同行鬧

的士車資爭議又再發生！日前有乘客搭的士從尖沙咀前往新蒲崗太子道東某私人住宅，錶價顯示98元，女乘客懷疑司機兜路，指平時車費約為70元，又直斥對方「黑的」，決定報警處理。女司機則以手機拍片，與乘客對罵，事後因不忿被質疑「黑的」，貼出影片公審對方，狂罵對方「窮X」、「臭X」，又辯稱自己只是新手不認得路。

不過，網民及同行看到行程詳情都不支持女司機，指該路程一般收費約為70元，乘客質疑合理，「100蚊真係有啲問題」、「你收多成30蚊，好難撐你啵師姐」、「我懷疑你係咪冇講晒事實嘅全部，車資問題，個客唔肯按錶畀咪報警，有咩好討論，定你行多咗啊」。



有的士女司機不滿被指兜路，於是拍片公審女乘客，更在帖文大罵對方。（《失憶24小時》劇照）

相關影片在Facebook的士群組引起熱議，女司機以手機拍攝影片，顯示她與女乘客就車資問題爭執的情況。從對話內容得知，女乘客於尖沙咀山林道上車後，要求前往新蒲崗太子道東譽港灣，到埗時錶價顯示為98元。女司機於片中以不純正廣東話表示「無錢搭的士就唔好搭啦」，而女乘客懷疑司機兜路，遂用手機拍攝女司機，直斥她「黑的」，並稱「尖沙咀山林道去譽港灣100蚊啊」。

女司機即以粗口火爆回應，「X你老X話我兜路，咁X靚女咁X黑心」、「98蚊，你講$70我都算啦我要做生意」。不過女乘客堅持報警處理，表示「你咪X嘈啊，等阿SIR嚟」，女司機就以「人哋警察聽住你講粗口啊」回應作結。

女司機疑似不忿被質疑是「黑的」，事後上傳影片疑有意公審女乘客，不但公開乘客在車上講電話的內容，又罵她是「臭X」。司機表示，到達目的地時咪錶顯示車費為98元，女乘客指平時車費約為70元，「大大聲發爛渣，態度非常惡劣」。

司機又指女乘客突然說她兜路、是「黑的」，強調自己在車上「好聲好氣」、「一直都很禮貌」，並同意改收70元。她又自辯稱「新手司機行錯一兩個路口，周時有」、「一二十元都要發爛渣，窮成咁」，更質疑女乘客報警是故意刁難。

有同行表示該段路線一般收費約為70元，乘客質疑合理。（非當事人，資料圖片）

不過，大部分網民看過帖文都不撐樓主，「濫收車資都仲咁惡，不知所謂」、「好明顯係司機錯，咁嘅情況，最好報警」、「片入面你開口埋口問候人老X都仲話自己好聲好氣，咁點信你當時係『很禮貌』啊」、「妳開始就想誤導人佢全錯，而妳都唔肯認自己唔識路，後補上嚟先願認兜錯願減」。有同行甚至開聲責備，「師姐，其實妳行咗邊條路去譽港灣？正常$70左右」、「你點樣兜到100蚊先得㗎？」、「師姐，平心而論，件事係由你發起㗎，仲要揼上網」。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）