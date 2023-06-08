巴士站MMA！黑衣男2拳打到阿伯撞燈柱撻落地　影片瘋傳網民錯重點

等巴士都可以大打出手？有網民在上水街坊的社交群組上傳影片，顯示巴士站上有2男打鬥，開首時黑衣男已和阿伯手碰手對峙，但其後黑衣男連續出拳打中阿伯頭部，阿伯先撞向欄杆再撞向燈柱倒地，其後質問對方：「做咩打我？」但黑衣男子反指是阿伯先出手，事件似有「前傳」。其後有另1名男子行近調停，3人其後竟似若無其事行到車頭等上巴士。不過，由於片段畫質極差，就連巴士路線都只能看到個「9」字，網民看片後全錯重點，紛紛好奇問：「咩電話可以咁『高清』？」



網傳巴士站MMA影片，2名男子在車站大打出手，其中伯伯中拳倒地。（fb群組「上水人大聯盟」影片截圖）

有網民在facebook群組「上水人大聯盟」上傳33秒影片，指發生「男子MMA」，拍到1名黑衣男和阿伯在巴士站大打出手，當時巴士正準備開出，2男均拉低口罩，片段開始時已手碰手架開對方，但黑衣男先1拳打中阿伯側面，再多打1拳時，阿伯被打到倒在巴士站紅色欄杆上，再頭部撞擊燈柱才撻落地，影片更傳來阿伯頭撞燈柱的聲響。

阿伯坐在地上問黑衣男「你做咩打我？」，黑衣男大喝「你蝦（疑想說「打」字）我先㗎，Ｘ你老Ｘ」，再執起地上的袋．爆粗狂罵「戇ＸＸ、黐Ｘ線」。阿伯戴回口罩，和1名同樣正等車的乘客對話，該男子上前疑勸和，阿伯隨後扶住欄杆起身，一拐一拐向前行，此時黑衣男回頭再大鬧1句，「X你老X，你可以打我先嘅」。

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3人甚後狀似若無其事走到站頭等上巴士，黑衣男見阿伯很近，回身再喝：「想點呀又」，阿伯似有回應，但手機未能收音，影片至此結束。鏡頭雖有拍到九巴路線，惟畫面過於低清，只能勉強看到「9」字。

由於事件沒頭沒尾，沒看出打架起因，惟網民全都錯重點，直指影片畫質太低，「唔知以為時光倒流返去去緊8210（諾基亞手機）年代」，更紛紛說反話問稱「想問下用邊款手機？仲有啲咁高畫質嘅手機咩…」、「咩電話可以咁高清」。

（facebook群組「上水人大聯盟」）