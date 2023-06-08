驚！淫狼男扮女裝入女廁　偷拍女子如廁斷正　手機藏大量私密照

男扮女裝偷拍被斷正！台灣有網民爆出1宗男扮女裝入女廁偷拍事件，1名身穿白色短裙、淡黃色絲襪的「長髮辣妹」，日前尾隨2名女性入廁所，其中1名女性如廁時發現頭頂有手機在偷拍，馬上向廁所外的丈夫求救，順利在門口截擊偷拍者，驚覺他是男生。目擊者上傳影片，顯示他被抓後不停扭動身體想掙脫，不少網民指他打扮得完全像個女生，好奇別人如何發現。由於警方在其手機內發現大量女性的如廁偷拍、內褲及私密照，正依害秘密罪嫌送辦。



偷拍疑犯在廁外被截住控制，職員發現該「辣妹」是男扮女裝。（影片截圖）

事發於6月3日中午12時半，有網民在facebook群組「竹北人有事嗎」發文，指新竹湳雅大魯閣購物廣場，抓到1名男扮女裝的偷拍疑犯，受害女性如廁時發現男子拿手機在她頭頂錄影，警察到場發現其手機有大量女性如廁照片，提醒女性在公共場所去廁所要小心。

偷拍疑犯身穿淡黃色絲襪、白色短裙，裝成1名「長髮辣妹」。影片所見，有職員叫疑犯「你不要擔心，我們不會動你」，有人拿起他的手袋。現場有人提到「他是慣犯，常常看到他」。有職員叫1名男子行近，叫對方幫忙錄影作證，「我沒有要動他的東西」，偷拍疑犯不停扭動身體想掙脫。

不少網民指從外觀看完全是女生，但偷拍之事難以接受。（影片截圖）

網民看過片段後驚訝「外觀看起來是像女生的」、「很用心耶」，單憑外表無法判斷是女扮男裝，但批評「男伴女裝可以，但如果真的偷拍不行」、「真的是精心打扮欸這偷拍變態」。

影片後來被轉載到爆廢公社，引來附近湳雅派出所所長蔡威德親身上線回應，指他們接報後即趕到現場，已將疑犯移送地檢署偵辦。同時配合大賣場安保人員檢查處所，呼籲民眾無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者係屬犯罪行為，切勿以身試法。

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台媒《記者新聞網》指，當時2名受害女性走入1樓女廁，發現有個短裙長髮辣妹緊隨其後，舉止奇怪。其中1名受害者走進樽式馬桶如廁，發現正上方有手機正偷拍，她嚇得向廁所外等待的丈夫求救。

受害女的丈夫在廁所外截擊偷拍者，現場的熱心民眾趕去找職員求援，大魯閣員工馬上報警。由於偷拍男想逃走及消滅證據，亦擔心他身上有武器，職員將他包圍，同時錄影自保。

目擊者指，該男子裝扮「時髦又怪異」，懷疑曾在其他商場出沒，可能是慣犯。警方事後在偷拍男的手機內，發現大量女性的如廁、內褲及私密照片，正依妨害秘密罪嫌送辦。

（綜合）