慘！姓「方」男取1名字　生日蛋糕被寫錯10年崩潰：能否看清楚？

生日蛋糕上被寫錯名字確實遺憾，但如果10年生日都被寫錯，那就有點搞笑了！內地19歲方姓男子日前上傳影片吐槽，表示已經是第10年生日蛋糕上被寫錯名字。他表示父母希望他帥氣博學，因此起名「帥博」，但總是被人看成「師傅」，鬧出不少笑話！影片爆紅後，不少網民都表示「笑死了」，「2個字沒1個看對」、「方師傅，黃飛鴻找您呢」、「唔係咁易㗎，方師傅」。



黑龍江19歲男子方帥博為自己訂購了1個生日蛋糕，卻發現店家將他的名字寫成了「方師傅」。（海林姆巴佩 / 抖音）

黑龍江19歲男子方帥博於6月4日生日時，用158元（約173.7港元）為自己訂購了1個生日蛋糕，當時他請商家在蛋糕上寫上祝福「方帥博生日快樂」。收到蛋糕後，他發現店家將「帥博」看成了「師傅」，寫成了「方師傅，生日快樂！」。

方帥博哭笑不得，於是在抖音上載影片吐槽，表示「19年名字被寫錯10年」，他又拿出身分證，證明自己真的叫「帥博」，「你們做蛋糕的能不能看清楚字啊？這已經不是第一次了」。影片在網上火速流傳，短短3天已被轉載20多萬次，不少網民都表示「爆笑」。

事後，方帥博接受《九派新聞》訪問，他表示影片爆紅後，蛋糕店老闆也看到了，更主動提出要賠償他100元（約109.9港元），不過他並沒有接受。事實上，他並不為生日蛋糕寫錯名字而感到氣惱，平時也一般不會糾正。

他解釋，父母當初起名時，希望他長大後「又帥又有知識」，因此就起了「帥博」這個名字。但可能「帥博」驟眼一看太像「師傅」，他從小到大被同學朋友起過很多綽號，惟他並不生氣，認為對方只是在開玩笑。而他也覺得這個姓名給他帶來了很多有趣經歷，因此沒有打算改名。