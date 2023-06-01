18禁！阿姨為侄仔訂生日蛋糕　愛心氣球竟撞樣精子　1失誤更離譜

理想與現實的落差，竟可以相距那麼大！日前英國有女子訂製蛋糕慶祝侄子生日，本來期望蛋糕上有如氣球般的愛心圖案，並寫上侄子名字，收貨卻發現愛心圖案竟變成精子形狀，店方連侄子名字亦拼錯，收到貨不對辦的蛋糕讓她相當崩潰，故發文到網上訴苦。不少網民都表示無法接受成品，並質疑「做一顆心有多難啊」、「怎可能連名字都打錯」。



英國有女子訂製蛋糕以慶祝侄子生日，本期望蛋糕上有如氣球般的愛心圖案，不料收貨後卻發現愛心圖案竟變成精子形狀，所以覺得很是崩潰。（網上圖片）

外媒報道，英國利物浦（Liverpool）有女子為替將滿1歲的侄子慶祝生日，訂購一個外型仿如「1」數目字的生日蛋糕。不過這位阿姨表示，收到蛋糕後不只發現其手工差劣，原本的愛心氣球圖案卻變成精子模樣，更離譜的是連侄子名字為「Zayeem」，都能拼錯成「Yazeem」，沒曾想過蛋糕貨不對辦問題會如此嚴重。

從圖片可見，女子期望的蛋糕是呈淺藍色，周圍充滿白色愛心氣球，兩旁配以白色糖霜，很是美觀；但她所收到的蛋糕顏色明顯不對，愛心氣球亦呈淡黃色蝌蚪狀，激似精子。

女子原先期望的蛋糕呈淺藍色，周圍充滿白色愛心氣球，兩旁再配以白色所製的糖霜。（網上圖片）

本打算為侄子送上驚喜，可是訂製的兒童蛋糕卻成了「成人蛋糕」。雖然蛋糕師傅後來有更正蛋糕上名字，卻表示無法更改氣球形狀。女子亦補充，由於其表嫂在Instagram（IG）經營蛋糕網店，是次蛋糕亦是在她店內訂購，作為親人所以不能抱怨太多，故感到相當無奈。

蛋糕師傅後來有更正侄子的名字，不過卻表示無法更改氣球形狀。（網上圖片）

如此失敗的蛋糕惹來網民熱議，畢竟氣球圖案也太像精子，有人就質疑「做一顆心有多難啊」、「氣球…我不能接受」、「撇除蛋糕要求的心形氣球，怎可能連名字都打錯」；亦有留言笑稱，「這是生日主題？未免過於關注生殖了吧」。

（綜合）