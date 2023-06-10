倫常慘劇！酗酒男放火燒罕見病妻　事後抱屍痛哭　鄰居揭心酸一幕

泰國日前發生倫常慘劇！當地傳媒報道，60歲有酗酒問題的老翁，日前被鄰居發現和妻子爭吵，當鄰居趕到時他正放火燒患有罕見神經系統疾病肌萎縮側索硬化症（ALS）而需臥床的妻子，警方到場時見到老翁緊抱妻子的屍體痛哭，並直認放火，但稱案發時喝醉了。揭發事件的鄰居透露，他們見到老翁躺在着火妻子身旁，懷疑他有輕生打算，於是即時用水滅火，但為時已晚，又指區內從未發生如此可怕的事。



泰男放火燒因病臥床的妻子，事後稱醉酒。（示意圖／Getty Images）

泰媒報道，事發於伊善地區烏隆府（ Udon Thani），7日早上8時許，有鄰居聽到 60歲男子布克德（Samorn Boonkird）疑和58歲緬甸籍妻子思暖（Sinuan）激烈爭執，認為事態嚴重，區內民眾決定報警，更發現布克德放火燒妻。

警方趕到現場時見到令人心碎一幕，疑似醉酒的布克德正緊緊抱住妻子的屍體痛哭。火勢未有大範模蔓延，鄰居們未受影響。

警方趕到現場時，見到老翁抱住妻子屍體痛哭，警員向鄰居查問。（網上圖片）

鄰居帕查拉法（Phatcharapha）向警方表示，她和丈夫巴亞特（Banyat）趕到現場時，見到思暖躺在床上被火焰吞沒，2人趕緊取水救火。雖然火勢被撲熄，但思暖傷勢嚴重，終當場不治。巴亞特表示，他當時見到布克德躺在燃燒中的妻子旁邊，妻子看起來已死亡，懷疑布克德本身也打算輕生。

當地傳媒指，思暖患有罕見的神經系統疾病肌萎縮側索硬化症（ALS），逐漸失去肌肉控制力和視力受損，故要長期臥床。巴亞特透露，該對老夫婦在區內住了半年左右，前幾天才見布克德醉倒路中心。鄰居們都知道他有酗酒問題，但沒想到會做出殺妻惡行，又指該區從未發生如此可怕的事。

布克德當場被捕及還柙，他對放火燒妻供認不諱，但指當時醉酒神志不清，惟他事前從鄰居住所偷了2加侖柴油，用來放火燒妻，警方正調查案件內情。

（綜合）