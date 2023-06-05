極恐怖！27歲女懷孕8個月腹痛　嘔出2條15cm肥大蛔蟲　醫生揭成因

食蔬果也要洗乾淨，否則後果可能很嚴重！泰國有醫院日前上傳2張震撼蟲照，指日前有名27歲、懷孕8個月的孕婦求醫，她出現腹痛、噁心、嘔吐徵狀，留院觀察時竟吐出2條分別10厘米及15厘米長的肥大蛔蟲，幸服用驅蟲藥後情況好轉，但仍需留院。醫生問診發現，孕婦雖然吃熟食，但會吃新鮮未煮的蔬果，相信是吃到蟲卵，提醒民眾除了避免吃生食，蔬果也一定要徹底清洗才能進食。



泰國27歲孕婦已懷孕8個月，腹痛入院後突然嘔蟲。（示意圖／Getty Images）

外媒報道，泰國醫院「 DonSak Hospital」日前在facebook專頁上傳2張恐怖蟲蟲照，2蟲分別用膠樽裝起，1條粉紅色、另1條褐色。事緣當地1名27歲、已懷胎32周的孕婦求醫，她出現腹痛、噁心、嘔吐等徵狀，出現間歇性腹痛時未出現腹瀉屙稀便的情況。

留院觀察期間，孕婦嘔吐2次，異物中藏有2條分別長約10厘米及15厘米的蟲，化驗後確認是蛔蟲成蟲。醫生詢問下，患者之前吃熟食，但會吃新鮮及未煮過的蔬菜，推斷她從中吃到腸道寄生蟲入體內，警告民眾如果吃到受腸道寄生蟲卵污染的水果和蔬菜，會進入體內養成寄生蟲。

醫生使用驅蟲藥治療，孕婦病情已好轉，目前仍留醫。院方提醒，市民要煮熟食物，不論是豬、牛、雞、蟹、蝦等，而新鮮蔬果一定要徹底清洗數次，可生吃的蔬菜例如生菜，只要徹底洗淨即可，不需太擔心。

據香港衛生防護中心資料，迴蟲呈長圓條狀，褐色或粉紅色，長度可達 20 厘米。蛔蟲寄生在人體小腸內，蟲卵經糞便排出體外。人類食用了受蛔蟲卵污染的食物，便會受到感染，沾有受污染泥土的手亦可成為傳播媒介。

（綜合）