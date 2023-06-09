黃鴨香港2023！18個港鐵站設小黃鴨　鴨粉製打卡攻略　有齊月台位

【黃鴨／黃色巨鴨／維港】黃色巨鴨（Rubber Duck）相隔10年再次現身香港！雙鴨今日已現身維港海旁，供市民打卡捕捉可愛身影。《橡皮鴨二重暢》企劃亦在18個港鐵車站設置打卡位，市民可以在多個港鐵站內尋找黃鴨貼紙打卡，全套24款造型，首批18款已現身，其餘6款香港特色系列則會在6月12日推出。黃鴨訪港引起全城關注，facebook專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」就分享了由鴨粉製作的「鴨鴨18個港鐵站打卡攻略」，實拍各車站的鴨鴨位置，並提供具體的車站月台、方向、車廂車門位置，方便鴨粉鎖定鴨蹤，並提供1條方便打卡、以旺角為尾站的路線，免走冤枉路。



荷蘭藝術家霍夫曼（Florentiin Hofman）創作的巨型黃色橡皮鴨相隔10年再度訪港，2隻18米高的黃鴨今早（9日）雙雙屹立會展西面維港海旁。黃鴨於2013年首次來港，置於尖沙咀海運碼頭海旁展出1個月，是次來港它由原先的16.5米高長至18米高，更攜同它同伴齊齊訪港。黃鴨將由6月10日起，在毗鄰添馬公園對出海旁展出，展期視乎天氣等情況而定，預計約2周。

《橡皮鴨二重暢》企劃中，港鐵和AllRightsReserved合作，將黃鴨從海上帶到鐵路，在18個港鐵站設置18個造型的黃鴨貼紙，這款由霍夫曼創作的黃鴨遊香港造型一共24款，其餘的6款會在6月12日推出。

facebook粉絲專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」分享了「鴨鴨18個港鐵站打卡攻略」，鴨粉實地拍攝黃鴨位置，圖為彩虹站的黃鴨造型。（fb專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」提供圖片）

坐港鐵尋覓鴨蹤，黃鴨facebook粉絲專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」就分享了「鴨鴨18個港鐵站打卡攻略」，由鴨粉親身拍攝及製圖，分享18個港鐵站內的黃鴨打卡位，列明車站、月台、方向、車廂及車門，方便掌握黃鴨的位置，並提供1條以旺角為尾站的打卡路線，一次過影齊18款黃鴨，路線順序：大埔墟、大圍、九龍塘、樂富、彩虹、鰂魚涌、天后、銅鑼灣、金鐘、中環、香港、青衣、東涌、紅磡、尖東、尖沙咀、深水埗、深水埗。

打卡攻略上載至社交平台後，不少市民感到雀躍，紛紛期待和巨鴨合照打卡，「正呀，出開街可以跟住去打卡，多謝分享」、「等我～」、「鴨粉們真係好厲害」。

黃鴨18個港鐵站內的打卡位罝，有鴨粉作出更正，指中環的黃鴨位於3號月台。（fb專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」圖片）

港島綫

1. 鰂魚涌站（往堅尼地城方向，2號月台，車廂車門：7-3）

2. 銅鑼灣站（往堅尼地城方向，2號月台，車廂車門：2-1）

3. 中環站（往柴灣方向，3號月台，車廂車門：7-5）

4. 金鐘站（往堅尼地城方向，2號月台，車廂車門：8-3）

-位於E出口設巨型玻璃天窗，貼上印有鴨子臉的半透光貼紙

-東鐵月台往港島線扶手電梯沿途

5. 天后站（往堅尼地城，2號月台，車廂車門：5-5）

+ 3

荃灣綫

1. 尖沙咀站（往中環方向，2號月台，車廂車門：7-4）

2. 深水埗站（往中環方向，2號月台，車廂車門：7-3）

3. 旺角站（往中環方向，2號月台，車廂車門：2-5）

東涌綫

1. 香港站（往東涌方向，4號月台，車廂車門：2-5）

2. 青衣站（往香港方向，4號月台，車廂車門：5-2）

3. 東涌站（往東涌方向，2號月台，車廂車門：8-2）

觀塘綫

1. 樂富站（往黃埔方向，2號月台，車廂車門：5-4）

2. 彩虹站（往黃埔方向，4號月台，車廂車門：3-4）

東鐵綫

1. 大埔墟站（往金鐘方向，4號月台，車廂車門：2-4）

2. 大圍站（往金鐘方向，2號月台，車廂車門：5-1）

3. 九龍塘站（往金鐘方向，2號月台，車廂車門：1-1向前）

4. 紅磡站（往金鐘方向，4號月台，車廂車門：3-2）

屯馬綫

1. 尖東站（往烏溪沙方向，2號月台，車廂車門：6-1）