黃鴨｜晚上現身灣仔會展海傍　完成吹氣「暢泳」維港

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）時隔十年再次來港，繼早前在青衣一帶海域「試水」後，兩隻黃鴨今日傍晚（8日）再度在灣仔會展新翼西面海傍現身，準備正式開放予公眾會面。經歷長達一小時的吹氣後，首隻黃鴨終於在晚上9時半「沐浴」於維港，在背後尖沙咀高樓及灣仔會展的襯托下，格外趣緻。



▼6.8 黃鴨於維港夜景「下水禮」▼



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黃鴨晚間會展吹氣準備與市民見面

兩隻巨型黃鴨在上月25日早上，突然現身於香港，在青衣北部担杆山路船廠吹氣，並在同日早上10時試水，由拖船的帶領下暢遊青衣水域，途經汀九橋後再折返船廠，相信當日黃鴨「試水」非常成功。

經歷長達一小時的吹氣後，首隻黃鴨終於在晚上9時半「沐浴」於維港。(梁鵬威攝)

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）時隔十年再次來港，今日再度現身灣仔會展海傍。(梁鵬威攝)

時隔兩周再有新消息！黃鴨今日傍晚突然在灣仔海傍現身，一艘躉船在海上準備放置及吹氣工作，其後躉船在晚上7時半開始活動吊臂，不斷調整船體角度，並派出小艇觀察海面情況。

直至晚上8時半，吊臂緩緩放下裝有黃色布料的底座至海面，隨著不斷傳來的「滋滋」聲，黃鴨逐漸吹氣成形。同時，陸續有市民驚喜發現黃鴨的蹤影，駐足拍照留念。吹氣長達約1小時後，首隻黃鴨終於在維港「沐浴」。

不過記者現場發現，海傍有一條長達逾10米的白泡，延伸至對開的維港。或因海上帶有髒物，小艇工作人員不斷對黃鴨潑水清潔乾淨。

市民：好開心 起碼唔使咁悶

其中住在中環的李小姐每晚均會帶同愛犬，到中環海濱「充電」。她表示由於害怕人山人海的環境，尖沙咀位置較狹窄，10年前沒有到現場拍照，相反中環海濱有不少可遠觀的「打卡點」。

問到會否擔心屆時展出期會影響愛犬散步，她則認為中環海濱空間充足，相信不會太擠逼，又指對疫情後終於恢復大型展覽活動感到高興，「好開心見到鴨仔，起碼唔使咁悶。」

住在中環的李小姐每晚均會帶同愛犬，到中環海濱「充電」，適逢偶遇巨鴨「下水禮」：「好開心見到公仔，起碼唔使咁悶。」(歐陽德浩攝)

內地港人首次目睹黃鴨感難得

來自內地的李小姐剛下班路過中環海濱，發現黃鴨正在吹氣，便停下腳步拍照。她表示10年前仍在內地，對於今日首次一睹黃鴨，感到期待及難得。問到會否推薦給內地朋友，她笑指小紅書將會有用戶分享攻略，「應該唔使我叫，佢哋好快會嚟。」

來自內地的李小姐首次一睹黃鴨，感到期待及難得。(歐陽德浩攝)

黃鴨時隔10年長高至18米

黃鴨在2013年曾在尖沙咀海運碼頭展出，時隔十年黃鴨已「快高長大」，由16.5米長高至18米，今年更攜同「朋友」再度訪港。大會早前公布，黃鴨將在6月10日起，在毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出，展期視乎天氣等情況而定，預計長達兩周。

至於距離黃鴨最近的港鐵金鐘站，已由即日起化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。站內多處亦可見橡皮鴨的蹤影，如橡皮鴨腳印、水滴等。

▼5.25 黃鴨時隔十年現身香港青衣▼



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▼金鐘站E出入口變巨鴨「打卡位」▼



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▼2013年巨型橡皮鴨▼



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