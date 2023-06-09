黃鴨來了．多圖｜沐浴維港首個早上　黄身紅咀游早水　吸睛迎笑臉

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，漏夜經歷4.5小時安放及吹氣後，兩隻18米高的黃鴨今早（9日）雙雙屹立會展西面維港海旁，在啟航禮前先沐浴維港游早水熱身，準備今日稍後游向添馬公園中央對出海旁正式與港人見面。



黃色孖鴨在維港沐浴首個清晨，在微微晨光襯托下精神翼翼，那對黄身紅咀更顯得搶眼，預料在維港約兩星期中，牠們將迎來一張又一張的笑臉跟牠們打卡影寫真，肩負帶來歡樂任務，出發前孖鴨彷彿正向全港說一聲：早晨，我們來了！



▼6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼



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▼6月9日 一對黃鴨維港游早水▼



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橡皮鴨將首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，6月10日起啟航「游」去維港中西區海濱長廊中環段。（主辦單位提供）

今早舉行啟航禮 創作者霍夫曼現身

未吹脹的橡皮鴨昨日（8日）下午由躉船由青衣船塢載到灣仔會展新翼西面海傍，到晚上約7時半由吊臂先後移到海上固定，然後逐一吹脹，每隻花約兩小時，最終趕及在午夜前完成。兩隻黃鴨「精神飽滿」，雙雙在維港海面上暢泳，鴨頭朝向九龍、屁股向港島，整晚吸引不少路經的市民駐足觀看。

策展機構AllRightsReserved（ARR）今早11時舉行《橡皮鴨二重暢》預覽日暨啟航禮，兩隻黃鴨將由停泊位置「游向」添馬公園中央對出海旁，屆時頭部將朝向添馬公園，創作者荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）也出席。雖然明日（10日）才正式開放予公眾觀賞，不過今日起都已可看到。

▼６月8日 一對黃鴨於維港夜景「下水禮」▼



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▼5月25日 巨型「黃鴨」青衣北岸試水▼



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展期預計約兩周 添馬公園正中位置屬觀賞「靚位」

黃鴨在2013年首次來港，於尖沙咀海運碼頭海旁展出約一個月。時隔十年黃鴨再來港，已由16.5米「長高」至18米，今年更攜同另一黃鴨「打孖」訪港。黃鴨將由6月10日起，在毗鄰添馬公園對出海旁展出，展期視乎天氣等情況而定，預計約兩周。

由會展新翼西面海旁至中環9號及10號碼頭，以至尖沙咀海旁都可以看到；不過「靚位」當然是添馬公園正中位置的海旁及觀景台，如太多人一同觀賞，或會實施人潮管制。

天文台6月9日發出的九天天氣預報顯示，周五至下周日一連三日較大機會有陽光，有利觀看及拍攝。（天文台圖片)

▼6月1日 金鐘站E天窗化身黃鴨鴨頭▼



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▼6月4日 港鐵金鐘站現黃鴨打卡潮▼



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距離黃鴨最近的港鐵金鐘站，已由6月1日起化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。站內多處亦可見橡皮鴨的蹤影，如橡皮鴨腳印、水滴等供市民打卡。

▼2013年巨型橡皮鴨▼

