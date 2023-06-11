慈母？男童逛超市狂掟貨落地　職員勸阻母怒吼護子：先讓孩子玩夠

有怎樣的家長，便會教育出怎樣的小孩！日前內地母親帶同兒子一起逛超市，不過男童卻多手將貨架上的貨品弄至散落地上，工作人員看見後隨即上前阻止，距料惹來男童母親發瘋怒吼維護愛子，駁斥「我會整理到位的！」，不過前題竟是先要讓兒子玩夠！雙方爭執片段惹來不少民眾怒轟，「慈母多敗兒」、「簡直是無賴」；有人更建議應該報警處理，才能懲治這般惡人。



內地有男童在超市將貨架上的商品丟滿一地，職員上前阻止時，惹來男童母親發瘋怒吼維護愛子，事件惹來網民熱議。（微博影片截圖）

內媒報道，浙江有家長帶同兒子逛超市時，男童疑因貪玩竟然將貨架的商品丟到地上，工作人員隨即上前阻止，詎料竟遭男童母親駁斥。該商店員工表示，那位女士覺得應該是要讓她的兒子玩，待他玩夠了，便會撿起散落一地的商品放回架上；而超市員工當刻即反指，小孩不懂事，大人應該要管教，便惹怒女子發瘋大喊。

片段顯示，當時男童母親怒氣沖沖指「第一我孩子是做的不對」，「第二我已經跟我的孩子在說了」，並承諾「我會整理到位的！」，過程中還疑似用兒子玩的玩具槍一直指向勸阻職員，對方請她不要再戳，她還理直氣壯稱「我就點你怎樣」。最後需要由另1名超市售貨員將商品從地上撿起放回貨架上，事件才得已告終。

涉事家長不趁機教育孩子，反向超市員工發火，不少內地網民都直斥其非，形容她是無賴，「慈母多敗兒」、「熊孩子總有個熊家長」、「這是你家開的超市？」、「憑啥讓你家孩子玩？」、「簡直是無賴」、「這種小孩真不想讓他長大，長大又是禍害」。

亦有人認為該家長根本不會教育孩子，「換我直接先揍孩子一頓」、「玩完學會整理是好的教育方式，但玩也要注意場合」；有留言則建議應該直接報警處理，不用跟橫不講理的人費口舌。