疑內地大叔港鐵月台食煙　被勸阻態度囂張：邊有月台唔畀人食煙㗎

不論人在何地，均應遵守當地法例。最近有網民在社交平台上傳照片，顯示1名疑似內地大叔在某個港鐵東鐵線站月台吸煙，被人勸阻時更是態度囂張地駁斥對方，樓主僅在帖文中將大叔的回答譯成廣東話版本，意指「邊有月台唔畀人食煙㗎？」。不少網民狠批涉事大叔無視法例，認為在場的人應立即通知港鐵職員，並予以應得的懲罰。



最近有網民在社交平台上傳照片，顯示1名疑似內地大叔在某個港鐵東鐵線站月台吸煙，被人勸阻時更是態度囂張地駁斥對方。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」發文，又上傳1張在某港鐵站月台拍攝的照片，顯示1名中年男子站在月台，手中拿着1根香煙，吞雲吐霧；而樓主則在文中表示，「東鐵線某月台有個大叔話：（白話版本）邊有月台唔畀人食煙㗎？？」，推測該男子為內地男子，遇上途人阻止他繼續吸煙，卻反過來駁斥對方。

帖文一出便引來網民討論，有人認為目擊者應盡快通知港鐵職員，才能立即制止涉事男子，留言稱「通知職員，仲要睇住佢即時處理！」、「正垃圾，周圍吸煙」、「東鐵內都見過，何況係月台」，亦有部分網民笑言「食落肚就得，噴出嚟就有毒霧，明未？」。

5月底也曾有網民上傳照片，顯示港鐵乘客在月台吸煙的一幕，2名身穿晚裝外國女子在月台候車時，其中1人手持疑似電子煙吸食，在車站內吞雲吐霧。對此，港鐵回應指，根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元，提醒乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員跟進。