常吃1種高級日本魚生！40多歲健康男現腎衰退　醫生：嚴重要洗腎

愛吃任何東西都應適可而止！台灣腎臟科名醫在節目中分享病例，有名年約40至50歲的男病人平日身體無異狀，身體檢查才發現腎功能異常，出現汞（水銀）中毒，甚至腎功能衰退。他了解後發現，原本病人因為經商的關係經常到高級日本料理店吃吞拿魚腩等魚生，汞含量高之餘還每周吃2、3次才致出事，幸好病人及時接受螯合汞療法，才避過洗腎人生。



40多歲的男病人平日身體無異常，身體檢查卻發現腎功能出問題。（示意圖／Getty Images）

香港人和台灣人一樣愛吃日本料理，日式餐廳開到成行成市，也有不少人愛買刺身回家吃。台媒報道，腎臟科名醫江守山2年前曾在節目《今天大小事》談及1個腎科病例，男子身體檢查時腎功能正常，但原來腎臟已經出事。

他分享該男病人年約40至50歲，平日身體無任何問題，直至健康檢查才發現腎功能異常，調查發現病人熱愛吃刺身。男病人因為經商的關係，經常獲邀吃日本料理點豪華刺身，有齊吞拿魚腩等上級部位，由於他本人熱愛吃吞拿魚，為表誠意也經常選到高檔日本餐廳吃魚生刺身，每周一定會吃2、3次吞拿魚。

江守山指，吞拿魚的汞含量其實偏高，一般人偶爾吃可正常排毒，但太常吃就出事，汞是有名的毒物，對腎有急性或慢性的毒性，檢查時男病人已出現腎功能衰退，量度腎臟發現「也變得比較小一點」，幸好及時進施以螯合療法，去除體內的汞，否則病人就要踏上洗腎人生。

另外，江守山也提及吃三文魚，他就指國王鮭魚（Chinook salmon，港稱帝皇三文魚）含汞，不宜過量食用。

（綜合）