夏天防臭！醫揭4類食物加劇體臭　推介1飲品止汗　止汗劑用多仲衰

夏天酷熱多汗易有體臭，人多擠逼地方飄出濃烈味道就更「難頂」。台灣就有中醫師拆解「特殊體味」成因，並點名「4類食物」盡量避免，包括油炸、辛辣類等，否則更容易有汗臭。他又提醒「止汗劑」、「止臭劑」不可過量使用，否則容易阻塞毛孔，弄巧反拙，並推介1款茶飲幫助止汗。



台灣有中醫師拆解「特殊體味」成因，並點名「4類食物」盡量避免，包括油炸、辛辣類等，否則容易有汗臭。（示意圖／gettyimages）

台灣中醫師王大元於Facebook專頁發文講述「特殊體味」成因。他指出，「特殊體味」與性別、疾病、飲食習慣和流汗多寡而不同，「一般來說，人的汗腺分成兩種，一種是小汗腺（又稱為外分泌腺），負責分泌無色無味的汗水，小汗腺遍布全身，能夠調節體溫和身體代謝；另一種是大汗腺（又稱頂漿腺），主要分布在腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，與體溫調節無關，這種汗液濃稠混濁，其內含有角蛋白，容易被皮膚表面的不同細菌分解，因而產生屬於你自己的特殊氣味」。

台灣中醫師王大元於Facebook專頁發文講述「特殊體味」成因。（Facebook）

王醫師又說，「體味」多與體內「脾胃濕熱」、「肝火旺盛」或「腎精虧虛」有關，其中「脾胃濕熱」多與不當飲食習慣有關，除了吸煙喝酒，還有4類食物會加劇體臭。

1）燒烤類

2）油炸類

3）辛辣、刺激類

4）甜膩類



甜膩類如蛋糕等多吃都可能加劇體臭。（示意圖／資料圖片）

王醫師解釋，這些飲食習慣容易導致脾胃濕熱內盛，汗水內代謝物也會跟着變多，於是導致體臭。

至於「肝火旺盛」，王醫師說與「熬夜過勞」、「壓力過大」或「情志因素」有關。他又說，40歲後身體逐漸退化，皮脂腺功能也變得不平衡，四肢末梢出油量會減少，但是頭面部和胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化，就會形成一股「老人味」，「這就是所謂的『腎精虧虛』」。

5招改善體臭、止汗



王醫師提出5招建議改善體臭。（示意圖／gettyimages）

如果想改善體味，王醫師提出5招建議：

1）減少「精緻飲食」和「重口味食物」，因吃太補反而會出現臭氣薰天反效果

2）選擇通風透氣棉絲質料，流汗後馬上擦乾，外出可多帶一件衣服替換

3）洗澡可使用殺菌或抑菌的沐浴產品，但不要過度使用

4）止汗劑和止臭劑可以防止體味蔓延，但須適量即止，因為使用過量容易阻塞毛孔，而且過度抑制流汗，反而會使體內熱氣無法蒸散。

5）可服用寧心安神或斂汗滋陰藥物，例如玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等，也可針灸或按摩手部內關、神門和頭頂百會穴；茶飲方面可以喝一點黃耆水（一兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼即可），有助止汗。

