坐飛機好容易感染病毒？醫生以新數據破謠傳：機率比地面上低太多

現在全球邊界開放，出國旅遊坐在機艙內真的安全嗎？



對此，台灣黃軒醫生表示，其實你在空中搭飛機旅遊，得到病毒的機率比你在辦公室、教室、超市內甚至是捷運車廂內，都低太多了。

數據揭確診機會遠低於在地面上 機上感染機會較低原因同曝光：

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黃軒醫生在臉書發文指出，最近有科學家，也做了空中旅遊中的研究，發表在國際期刊《旅遊醫療及傳染病》（Travel Medicine and Infectious Disease），他們分析了近1億4千萬的空中旅客資料，在空中旅遊上得到確診傳染旅客2866位。

由此研究顯示，平均每百萬名空中旅客，會有1名得到感染，這個可比我們在地面上，受到感染傳播低太多了。

為何空中傳播率，會比地面上低？

研究人員發現，機艙內的空調通風系統，都比我們一般的建築物，有更高的通風率，我們一般的建築物內，通風的頻率，也許只有每小時1-2次，很少會有到10次以上，除非像開刀房或是一些特殊單位以外，而機艙內每小時的通風頻率就可高達15-30次了。

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黃軒醫生補充說明，所謂「通風頻率」就是把你在機艙內身邊的髒空氣，抽出去，把新鮮空氣，放入機艙內，而通風提高，就是「把室內空間或艙內的髒空氣，排出外面，又把外面新鮮的空氣注入室內空間或艙內」。

除此之外，每架飛機內，都會使用HEPA高級的過濾系統，這些都是我們一般的建築物，包括你的辦公室內，也不可能做到的。

另外，黃軒醫生進一步指出，大家在機艙內都是對着前方乘客背部，減少了面對面的接觸傳播，但我們在上班、上課，都是要8小時面對面會談，當然傳染的機率就會比較大。

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而現在幾乎機場內的上機程序，包括了check-in 、臉部辨識掃瞄、護照掃描、行李處理，都已經大幅用電子系統，取代了很多地勤人員和旅客的接觸。

黃軒醫生說道，我們在地面上，始終都是到處吃吃喝喝玩玩，又一直面對面的口沫橫飛在說話，又要上廁所解決生活上的所有生理需求，絕不會像艙內的被限制，而且你的座位也不可能像機艙內，每個座位、每個人都有自己的「通氣系統」，每小時換氣15-30次。

所以，大部分如果受到病毒感染，都是你在「地面上」，人與人之間的接觸、你沒有勤洗手，又去摸摸自己眼鼻喉，或是你又因囗罩鬆綁了，口罩戴不好或亂戴或完全不戴了，就有可能會被傳染。

最後，黃軒醫生提醒，「鬆綁」不是全球各種病毒馬上就消失了，這些微生物在億萬年來，幾乎很少很少完全消失，但我們人類生命會消失在這個世界中的微生物裏，所以別忘了「好的生活健康習慣：戴口罩、勤洗手」，仍然是我們一生，必須嚴守的生活習慣。

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