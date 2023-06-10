女生搭地鐵疑被偷拍　大叔1舉動自證清白仍被公審惹議　大學回應

偷拍雖可惡，但也講求證據。廣州地鐵日前爆出疑似偷拍事件，有女生質疑蹲在車廂內的大叔偷拍，拍片直擊要求大叔打開相簿證明，對方照做而且電話內並無偷拍照，惟她事後仍上傳影片及發文公審，形容對方是「猥瑣老頭」，質疑對方是慣犯，「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」。事件引起爭議，女生隨後刪除帖文；內地傳媒向廣州地鐵查詢，原來當時警方已介入處理，事件屬誤會雙方已和解。網民其後發現女生是四川大學新聞學院的研究生，批評她毫無悔意，校方則回應指仍在調查事件。



女研究生懷疑被偷拍，行近大叔要求打開相薄檢查。（微博影片截圖）

廣州地鐵8號線日前爆出公審疑似偷拍者事件，有女生懷疑被大叔偷拍，對方證明自己清白後，她仍繼續在網上公審，引起爭議。女生一度上傳影片，顯示她在地鐵走近蹲在車廂內的大叔，說：「你好，我看看你手機，你剛才是在拍我嗎？」大叔反問：「哪裏拍到你了？」女生直接1句要求「打開你的相冊」，大叔聞言照做，但裏面並沒有偷拍照。女生見找不到證據，僅留下一句「小心點不要亂拍別人」就離開。

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女生事後上傳影片兼發文公審大叔，表示她當時戴口罩坐地鐵，只搭幾個站沒有坐下，站在車廂角落，「還沒站穩發現有個猥瑣老頭瞪住我看，並且嘗試拿出手機對着我，這時候我已經感覺他在偷拍我了」。她立馬回瞪，大叔才放下手機，「我意識到他應該沒想拍什麼，本想就這樣結束，我也可以忍一忍，但是1分鐘內我的腦子裏飛速運轉，『難道我的權益沒有受到侵害，我就不用去維權了嗎』、『非要發生什麼我才能說什麼嗎？』，感覺這個猥瑣老頭不是第一次作案，如此嫻熟的動作和大言不慚的表現，就有了視頻裏的故事」。

帖文引起爭議，有網民質疑女生沒證據下斷定對方偷拍，她回應指大叔有舉手機對住她，是她發現後大叔才放下手機，「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」，惟她隨後刪除帖文。

女生事後在網上發文公審大叔，引起爭議，雖然她事後已刪文，但已被大批網民截圖。（微博截圖）

內媒向廣州地鐵查詢，職員指當時警方已介入處理事件，但因為是誤會，雙方已經和解。有網民發現，該女生是四川大學新聞學院的研究生，該校研究生院研工部回應指，事件正在調查當中，有具體情況會作官方通知。

網民認為警方介入下雙方已和解，但女生仍「作文誹謗」，「至今都沒見她道歉，可見她並不覺得自己有錯」，又揶揄女生要求對方證明自己無罪的講法可笑，「雖然我沒有證據，但請你證明自己無罪」、「自己有迫害妄想症吧」。

有人則指出，女生要求大叔為自己發聲，但對方可能沒玩微博，「大叔這會可能還不知道，這事上熱搜了，怎發聲」。又有留言認校方應認真調查，「這玩意兒流入社會不會有什麼好作用」。

（綜合）