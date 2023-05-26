獨居男家中尋獲「針孔鏡頭」　疑遭阿爸偷拍監視　網民爆真相是…

獨居的家中發現細小鏡頭，誰都會認為自己被偷拍監控吧？有港男日前在網上發文，指自己搬家獨立已一段時間，惟有時候生活作息與父親發來的訊息內容實在太吻合，起疑下在櫃中發現1個極細小鏡頭，懷疑父親偷偷在其家安裝「針孔鏡頭」，監視他的一舉一動，發帖表示雖然鏡頭沒有插電，但如果可以運作，恐自己「係完全冇晒私隱」。惟眼利網民看出真相，拆解鏡頭「真身」，樓主始發現是自己「擺烏龍」。



樓主在家中飾品櫃中找到沒有無插電的細小鏡頭，恐自己被爸爸監視。（「連登討論區」圖片）

樓主近日在「連登討論區」發帖表示，自己獨立自住已經9個月，最近發現看手機時，父親會就剛巧在家族的WhatsApp群組發出訊息，加上小時候家中裝過鏡頭，而且父親亦會在相機防潮箱安裝鏡頭，認為「因為個（發訊息）時間太吻合，令我忍唔住懷疑屋企係有鏡頭」。

其後樓主在家中飾品櫃中找到1個無插電的鏡頭，記得父親曾上門收拾過飾品櫃，樓主不清楚鏡頭能否在運作，「如果係work嘅話，真係完全冇晒私隱…」，又透露父親從小到大都對子女控制慾比較強，煩惱應否在家族群組中直接質問。

帖文隨即引起討論，有網民認為樓主父親不尊重他，「你咁都容忍到？畀我就爆佢，換埋屋企鎖唔再畀佢嚟」，亦有人提議「如果佢真係未發現，你搵次扮暈低試吓」。

惟有網民詢問樓主父親是否有航拍機，再對比兩者鏡頭，大家才如夢初醒，相信櫃中找到的鏡頭只是航拍機的零件，獨立出來就完全沒有拍攝功能，樓主亦表示，飾品櫃曾擺放一家人的模型車和航拍機等，相信自己怪錯父親，「唉，我呢個不孝子。遲吓父親節請返佢飲茶」，其反應引來其他人「圍剿」。