將軍澳商場內餵雀？女子牆邊放雀粟　街坊批影響衛生：害人害雀！

不當餵飼雀鳥不但有機會影響環境衛生，更有機會擾亂自然生態。有將軍澳友近日發現，1名中年女子疑將雀粟放於區內商場牆邊用作餵飼，不禁質疑對方行為會令更多雀鳥飛進商場內。街坊看過帖文認出女子，指她常於商場內放置食物餵雀，批評相關行為「害人害雀」，甚至有機會擾亂生態。



有將軍澳友近日發現，1名中年女子疑將雀粟放於區內商場牆邊用作餵飼，不禁質疑對方行為會令更多雀鳥飛進商場內。（fb「將軍澳主場」圖片）

有將軍澳友於facebook群組發文，指見到有女子帶同雀鳥糧食進入東港城商場，期間疑將雀粟放於靠近牆邊的地面，用作餵飼意外飛進商場、未能找到出口離開的雀鳥。樓主對女子行為感驚訝，認為餵飼行為會造成反效果，引來更多雀鳥飛進商場，不禁批評：「喺東港城餵雀？唔怪得咁多雀入嚟啦」。

不少街坊看過帖文也紛紛留言批評商場內餵雀的行為，「餵飼任何野生流浪動物禽鳥都會產生問題」、「呢啲好似叫亂拋垃圾」、「其實啲雀都唔想入商場，入咗又唔識出，只有等死，好多商場都有雀」、「擾亂晒生態環境，害人害雀」。也有網民指「覺得商場有雀幾可愛，不過香港人是特別驚動物的」。

有街坊認出相中女子，指她多年來一直於區內餵雀，亦不時在商場不同位置放置麵包或雀糧。（fb「將軍澳主場」圖片）

亦有街坊認出相中女子，指她多年來一直於區內餵雀，亦不時在商場不同位置放置麵包或雀糧，形容對方非常熟手，「佢鍾意放麵包喺玻璃位欄杆上面，起碼有10年以上」、「我都見過幾次，向管理員講過。外面已餵到污糟邋遢，仲要入商場餵，死性不改」、「佢好熟手，見佢好準，一個上勾手，一堆唔知米定穀灑上去頭頂燈槽位，望都唔洗望，仲要無跌一粒落地」。