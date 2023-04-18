帶魚散步、單車徑放蟹？將軍澳群組瘋傳街坊另類買餸照　真相係…

網上近日流傳多張離奇買餸照片，令網民真假難分！日前有將軍澳街坊上傳照片，顯示有女街坊推着寵物車，上面居然有個魚缸，內裏裝着水和1條魚，有途經的路人感到好奇便上前詢問原因，對方竟回答「想新鮮啲」，便帶着魚缸去買魚，惹來網民關注，之後又有照片拍到有人在新都城中心對出位置「放蟹」。不少留言表示擺烏龍，以為兩人是帶同寵物散步或曬太陽，然而真相背相再有真相，有網上買餸平台在專頁承認，近日的「網絡爆紅食物奇觀」，均為公司的宣傳作品，用來推廣其網上買餸服務。



有女士疑推着寵物車，上面有個魚缸，並裝着水和魚，途經路人感到好奇便詢問原因，對方竟回答「想新鮮啲」，便帶着魚缸去買魚，引來網民熱議。（FB「日出康城 Lohas Park@家在康城」圖片）

近日有網民在facebook群組「日出康城 Lohas Park@家在康城」發文，附上2張圖片，顯示有女子推着寵物車，上面有1個魚缸兼真的有1條魚。發帖者感好奇上前詢問，「問拖車個姐姐話，『想新鮮啲，特登帶個缸去買魚』」，原來她是去購買食材，卻又想保持「新鮮感」，故帶着魚缸暫放活魚。

女子另類買海鮮的方法，引來網民大擺烏龍，「以為佢帶條魚落街曬太陽」、「帶佢散步好正常」、「遛魚？」、「新興養寵潮流」、「魚樂無窮」、「可唔可以唔好咁癲」、「為吸引眼球可以去到好盡！」；有留言亦分享曾遇過更離奇的經歷，「我見過用寵物車推住2隻龜行商場」。

網民都大擺烏龍，「以為佢帶條魚落街曬太陽」、「遛魚？」、「新興養寵潮流」。（FB「日出康城 Lohas Park@家在康城」圖片）

亦有網民在facebook群組「將軍澳主場」上傳「放蟹」照片。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

之後再有人在facebook專頁「將軍澳主場」上傳圖片，今次是有男子在新都城中心對開的單車徑高溫下「放蟹」，惟3隻蟹身上的尼龍繩沒有摘下。雖有人認為是寵物，但有網民認為是虐畜，不應玩食物。

社交平台接連出現離奇買餸及疑似養寵物照片，有網上買餸平台其後在facebook專頁承認，包括「帶魚缸買魚」、「公園放蟹」等「網絡爆紅食物奇觀」都是該平台的宣傳照，笑言「我明白唔係度度都有新鮮靚食材賣...我明！我真係明」、「仲使乜戇居居帶個魚缸出街買魚吖」，用來為平台正式營運造勢。

翻查商標註冊處資料，相關網上買餸公司今年頭正式註冊商標。

（綜合）