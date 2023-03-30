雀烏入屋築巢　沙田友疑連巢帶幼烏掉落街　街坊心痛籲2方法處理

家中出現「不速之客」應該如何應對？有沙田居民指得知有雀鳥進入街坊家中築巢打算孵化鳥蛋，便主動提出可代為聯絡義工，並勸對方等待1個月，讓幼鳥孵出才清理雀巢，當時街坊亦答應。不過事隔僅1星期，她便發現街坊清理家中花架，其後更於大廈樓下發現鳥巢，認為對方將雀巢連同幼鳥一同「掉落街」，頓感無奈又心痛。事後她只好發文講述事件，並提出2個處理方法，期望其他沙田友遇上同一情況時願意為雀鳥留下一線生機。



有沙田居民指得知有雀鳥進入街坊家中築巢打算孵化鳥蛋，勸對方等待1個月，讓幼鳥孵出才清理雀巢，沒料其後卻發現雀巢連同幼鳥疑被「掉落街」，頓感無奈又心痛。（fb「沙田之友」圖片）

該名沙田友於facebook群組發文，指早前1個周日見到有街坊打算清理雀鳥在家中花架上築起的雀巢，她留意到雀巢內有鳥蛋，估計雀鳥打算孵化幼鳥，便勸街坊延後1個月清理，待她找義工接手照顧幼鳥，「之後佢話ok，答應唔清住」。

相隔1星期後，樓主見到該名街坊再次清理花架時，雀巢已失去蹤影，她於是到大廈地下查看，竟發現地上只剩雀巢，「落街睇下有無嘢掉，點知真係全巢掉落街」。她續指，在雀巢旁邊發現疑為鳥蛋的蛋殼，惟未見幼鳥，「雀b只有我手嘅三分一大，而且我見地下有牠嘅蛋殼」，她遂於大廈每層的花架及垃圾桶尋找，但也遍尋不獲，「比較大機會係凶多吉少」。

樓主後來發現，鳥媽媽仍未得知失去雀巢的事實，不斷停留於雀巢的位置嘗試找尋孩子，卻又不得要領，令她大感心痛。（fb「沙田之友」圖片）

樓主後來發現，鳥媽媽仍未得知失去雀巢的事實，不斷停留於雀巢的位置嘗試找尋孩子，卻又不得要領，令她大感心痛。她於是發文講述事件，並提出2項建議，期望再有街坊遇到同樣事件時，能為雀鳥留下一線生機。她表示如發現有雀鳥於家中範圍築巢，「方便嘅話可畀1個月左右嘅時間，畀幼雀生長、飛走」，若希望阻止雀鳥繼續築巢，則可在牠們仍未產蛋時移走雀巢，並用物品封起相關位置；一旦幼鳥已破蛋，她則建議可向有經驗的義工幫忙。

不少網民看過帖文也認為非常可惜，直言難以認同將雀巢「掉落街」的處理方式，「好慘，仲要將人哋個巢丟落街，今年我屋企有個，見到有蛋我都唔敢打擾佢」、「破壞野生雀鳥巢係犯法㗎」、「我屋企架冷氣都有個巢，我都冇理佢！大家各自生活！」。

亦有網民分享曾有貓頭鷹在家中廚房抽油煙喉內築巢孵蛋經歷，稱約1個半月左右，4隻幼鳥便長大隨父母飛走，而她則與丈夫一同救起疑被同伴遺下的最後1隻貓頭鷹，轉交嘉道理農場處理，「眼見有小生命在自己屋企誕生係一件好幸福嘅事，係自來嘅喜事嚟，雀又非害蟲，何必要將自己屋企變成滅門慘案場地，成為一件喪事喺自己屋企發生呢？」。