驚！職員夜巡貨櫃場拍到「靈異照」？　目露凶光詭異男站櫃頂注視

如非拍了照，可能永遠不會發現！泰國日前瘋傳影片，當地有網民分享深夜時分員工去檢查貨櫃場時，發送回來的照片驚現「詭異男子」，竟然站在逾2層樓高的貨櫃頂，目露凶光緊盯拍攝者，惟員工們稱當時沒看見男子，也不知他是誰。有網民懷疑是「靈異事件」，片主則稱正常來說檢查貨櫃要4個人，也只有維修時才要爬上貨櫃頂，他看完照片後後整晚心緒不寧無法入睡，但不少人覺得可能有很多原因，例如該男子是潛入貨櫃場盜竊的小偷。



片主稱員工當時未有為意貨櫃頂有人，他放大來看整晚睡不着。（TikTok影片截圖）

泰媒報道，TikTok網民「@dy3e0zmockcn」日前上傳1段奇怪影片，觀看次數已破150萬。片段其實是張照片，拍到夜晚時貨櫃頂有奇怪人影，而下方有人在檢查貨櫃門。

片主指，當時夜更同事深夜去檢查貨櫃，並拍照作紀錄，他翻查時才發現貨櫃頂上有人影，一問之下沒員工知道那人是誰。從相片中見到，該男子身穿深色上衣、頭髮凌亂、眼神相當凶狠盯住拍照者。該貨櫃逾2層樓高，片主認為不可能是員工爬上櫃頂，因為一般貨櫃檢查工作要4人進行，也就只有要維修時才會真的爬到貨櫃上。

片主坦言不信鬼怪之談，惟當晚放大照片後一直心神不安，全晚無法入眠。雖然有網民相信是靈異照片，大呻凌晨時分點影片來看，「嚇都嚇醒了」。不過許多人認為有其他可能性，雙眼發白可能是用了閃光燈拍照，覺得或許是員工私下的惡作劇，甚至剛好拍到入內盜竊的小偷。

（綜合）